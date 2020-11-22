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Решила изменить способ приготовления горохового супа — в итоге получился бесподобный вкус и аромат

Гороховый суп в моей семье любят все и я его часто варю. Один раз немного изменила процесс готовки и получилось настолько вкусное и ароматное блюдо, что теперь всегда так делаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • копченые свиные ребрышки, 400 г;
  • мясо свинина, 300 г;
  • горох, 250 г;
  • картофель, 4 – 5 шт;
  • лук, 1 шт;
  • зеленый лук, зелень;
  • масло растительное, 3 ст.л;
  • лавровый лист, соль, перец.

Процесс приготовления

Мясо промываем. Просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем в растительном масле до румяности на большом огне.

Лук мелко режем, смешиваем с мясом и жарим до румяности.

Добавляем ребрышки, порезанные на части, перемешиваем и обжариваем 2 минуты.

Выкладываем в кастрюлю всю обжаренную массу, вливаем воду, солим. Всыпаем смесь перцев и кладем лавровый лист.

Добавляем хорошо промытый горох и варим 40 минут, убираем пенку.

Совет: вы варите до мягкости гороха.

Вынимаем ребрышки и добавляем в суп кубики картофеля.

Варим до готовности картофеля, а за это время, снимаем мясо с ребрышек.

Добавляем мясо с рубленой зеленью в суп. Варим пару минут, снимаем с плиты и даем супу настояться.

Решила изменить способ приготовления горохового супа — в итоге получился бесподобный вкус и аромат

Можно суп варить в казане и в нем же обжаривать сначала ребрышки и мясо, а потом просто добавлять все ингредиенты.

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