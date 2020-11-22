Решила изменить способ приготовления горохового супа — в итоге получился бесподобный вкус и аромат

Гороховый суп в моей семье любят все и я его часто варю. Один раз немного изменила процесс готовки и получилось настолько вкусное и ароматное блюдо, что теперь всегда так делаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченые свиные ребрышки, 400 г;
- мясо свинина, 300 г;
- горох, 250 г;
- картофель, 4 – 5 шт;
- лук, 1 шт;
- зеленый лук, зелень;
- масло растительное, 3 ст.л;
- лавровый лист, соль, перец.
Процесс приготовления
Мясо промываем. Просушиваем бумажными полотенцами и обжариваем в растительном масле до румяности на большом огне.
Лук мелко режем, смешиваем с мясом и жарим до румяности.
Добавляем ребрышки, порезанные на части, перемешиваем и обжариваем 2 минуты.
Выкладываем в кастрюлю всю обжаренную массу, вливаем воду, солим. Всыпаем смесь перцев и кладем лавровый лист.
Добавляем хорошо промытый горох и варим 40 минут, убираем пенку.
Совет: вы варите до мягкости гороха.
Вынимаем ребрышки и добавляем в суп кубики картофеля.
Варим до готовности картофеля, а за это время, снимаем мясо с ребрышек.
Добавляем мясо с рубленой зеленью в суп. Варим пару минут, снимаем с плиты и даем супу настояться.
Можно суп варить в казане и в нем же обжаривать сначала ребрышки и мясо, а потом просто добавлять все ингредиенты.
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