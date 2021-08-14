Турецкая бабушка на рынке рассказала рецепт. Готовлю баклажаны по-турецки только так

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем – это роскошное блюдо, аппетитное и сытное, готовится просто и быстро, можно добавлять разные приправы и специи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 2 – 4 шт;

масло растительное, 3 ст.л;

паприка, соль, перец, специи;

помидоры, 3 шт;

сметана для подачи;

фарш, 500 г;

лук, 1 шт;

чеснок, зелень, специи.

Процесс приготовления

Баклажаны выбирайте крупные, толстые, что можно сделать хорошие ломтики.

Промываем овощи, хвостик не отрезаем, а сам баклажан режем на полоски, но не до конца – у хвостика оставляйте не порезанную часть.

Солим все надрезы, оставляем на 20 минут, чтобы ломтики стали эластичными и просоленными.

Промываем под холодной водой.

В емкость наливаем масло растительное, добавляем паприку и другие специи.

Смазываем каждый кусочек веера маслом со специями.

Фарш заправляем измельченным луком и чесноком, зеленью, солим и перчим, всыпаем разные специи.

Веер баклажан заправляем к хвостику, чтобы получились ячейки.

Совет: фиксируйте зубочисткой около хвостика.

Фаршируем баклажан и выкладываем их в форму для запекания, посыпаем паприкой и специями, поливаем тертыми томатами.

Можно еще выложить кусочки помидор, сладкий перец, сбрызгиваем растительным маслом.

Накрываем пергаментом, смоченным водой.

Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут.