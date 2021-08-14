Турецкая бабушка на рынке рассказала рецепт. Готовлю баклажаны по-турецки только так

Фаршированные баклажаны с мясным фаршем – это роскошное блюдо, аппетитное и сытное, готовится просто и быстро, можно добавлять разные приправы и специи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 2 – 4 шт;
масло растительное, 3 ст.л;
паприка, соль, перец, специи;
помидоры, 3 шт;
сметана для подачи;
фарш, 500 г;
лук, 1 шт;
чеснок, зелень, специи.
Процесс приготовления
Баклажаны выбирайте крупные, толстые, что можно сделать хорошие ломтики.
Промываем овощи, хвостик не отрезаем, а сам баклажан режем на полоски, но не до конца – у хвостика оставляйте не порезанную часть.
Солим все надрезы, оставляем на 20 минут, чтобы ломтики стали эластичными и просоленными.
Промываем под холодной водой.
В емкость наливаем масло растительное, добавляем паприку и другие специи.
Смазываем каждый кусочек веера маслом со специями.
Фарш заправляем измельченным луком и чесноком, зеленью, солим и перчим, всыпаем разные специи.
Веер баклажан заправляем к хвостику, чтобы получились ячейки.
Совет: фиксируйте зубочисткой около хвостика.
Фаршируем баклажан и выкладываем их в форму для запекания, посыпаем паприкой и специями, поливаем тертыми томатами.
Можно еще выложить кусочки помидор, сладкий перец, сбрызгиваем растительным маслом.
Накрываем пергаментом, смоченным водой.
Запекаем при 180 градусах около 40 – 45 минут.
Подаю такую закуску к картофельному пюре, запеченной картошке в духовке, поливаю разными домашними соусами на сметане с зеленью и чесноком. Все получается очень вкусно, блюдо совершенно не жирное, мягкое и сочное, сытное.
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