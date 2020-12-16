Салат Жар-птица: вкусный мясной салат с маринованными опятами

Салат Жар – птица получается очень красивым! Гости будут в полном восторге от такой красоты и вкуснятины. Этот салат украсит ваш праздничный стол! Готовить просто и быстро.
Салат Жар – птица: ингредиенты
На салат
- 200 (двести) гр – опят
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 200 (двести) гр – моркови
- 300 (триста) гр – картофеля
- 5 (пять) ст. ложек – майонеза
- Соевый соус по вкусу
На украшение
- 1 (одна) шт – граната
- 1 (одна) шт – моркови
- 1 (одна) шт – огурцов
- 3 (три) шт – оливок
- Укроп по вкусу
- 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
Салат Жар – птица: рецепт
- Отварите филе и мелко нарезать. Заправьте соевым соусом
- Отварите картофель и нарежьте мелким кубиком
- Сырую морковь натрите на терке
- Маринованные опята промойте под проточной водой и нарежьте средними кусочками
- Лук нарежьте полукольцами
- Все ингредиенты смешайте и добавьте две ст. ложки майонеза
- Хорошо перемешайте и разровняйте
- Начнем украшать. Морковь нарежьте тонкими полосками. Свежий огурец нарежьте мелко. Из полосок моркови выложите перья жар – птицы. И выложите на контуры огурцы. Оливки нарежьте кольцами и сделайте концы крыльев. В отверстия оливок вставьте гранат. И край салата тоже украсьте гранатом, по кругу. Из плоского куска сыра вырежьте туловище жар – птицы. Из моркови вырежьте корону птице. Из оливок сделайте лапки, клюв и глаз. Все это мы делаем на поверхности салата, как бы рисунком
- На час уберите в холодильник, чтобы салат пропитался
Салат Жар – птица готов!
Какая же красота получилась. И очень вкусно! На здоровье!
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