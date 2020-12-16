Салат Жар-птица: вкусный мясной салат с маринованными опятами

Салат Жар – птица получается очень красивым! Гости будут в полном восторге от такой красоты и вкуснятины. Этот салат украсит ваш праздничный стол! Готовить просто и быстро.

Салат Жар – птица: ингредиенты

На салат

200 (двести) гр – опят 300 (триста) гр – куриного филе 200 (двести) гр – моркови 300 (триста) гр – картофеля 5 (пять) ст. ложек – майонеза Соевый соус по вкусу

На украшение

1 (одна) шт – граната 1 (одна) шт – моркови 1 (одна) шт – огурцов 3 (три) шт – оливок Укроп по вкусу 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра

Салат Жар – птица: рецепт

Отварите филе и мелко нарезать. Заправьте соевым соусом

Отварите картофель и нарежьте мелким кубиком

Сырую морковь натрите на терке

Маринованные опята промойте под проточной водой и нарежьте средними кусочками

Лук нарежьте полукольцами

Все ингредиенты смешайте и добавьте две ст. ложки майонеза

Хорошо перемешайте и разровняйте

Начнем украшать. Морковь нарежьте тонкими полосками. Свежий огурец нарежьте мелко. Из полосок моркови выложите перья жар – птицы. И выложите на контуры огурцы. Оливки нарежьте кольцами и сделайте концы крыльев. В отверстия оливок вставьте гранат. И край салата тоже украсьте гранатом, по кругу. Из плоского куска сыра вырежьте туловище жар – птицы. Из моркови вырежьте корону птице. Из оливок сделайте лапки, клюв и глаз. Все это мы делаем на поверхности салата, как бы рисунком

Из моркови вырежьте корону птице. Из оливок сделайте лапки, клюв и глаз. Все это мы делаем на поверхности салата, как бы рисунком На час уберите в холодильник, чтобы салат пропитался

Салат Жар – птица готов!

Какая же красота получилась. И очень вкусно! На здоровье!