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Салат Жар-птица: вкусный мясной салат с маринованными опятами

Салат Жар – птица получается очень красивым! Гости будут в полном восторге от такой красоты и вкуснятины. Этот салат украсит ваш праздничный стол! Готовить просто и быстро.

Салат Жар – птица: ингредиенты

Салат Жар-птица

На салат

  1. 200 (двести) гр – опят
  2. 300 (триста) гр – куриного филе
  3. 200 (двести) гр – моркови
  4. 300 (триста) гр – картофеля
  5. 5 (пять) ст. ложек – майонеза
  6. Соевый соус по вкусу

На украшение

  1. 1 (одна) шт – граната
  2. 1 (одна) шт – моркови
  3. 1 (одна) шт – огурцов
  4. 3 (три) шт – оливок
  5. Укроп по вкусу
  6. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра

Салат Жар – птица: рецепт

Салат Жар-птица

  • Отварите филе и мелко нарезать. Заправьте соевым соусом
  • Отварите картофель и нарежьте мелким кубиком
  • Сырую морковь натрите на терке
  • Маринованные опята промойте под проточной водой и нарежьте средними кусочками
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Все ингредиенты смешайте и добавьте две ст. ложки майонеза
  • Хорошо перемешайте и разровняйте
  • Начнем украшать. Морковь нарежьте тонкими полосками. Свежий огурец нарежьте мелко. Из полосок моркови выложите перья жар – птицы. И выложите на контуры огурцы. Оливки нарежьте кольцами и сделайте концы крыльев. В отверстия оливок вставьте гранат. И край салата тоже украсьте гранатом, по кругу. Из плоского куска сыра вырежьте туловище жар – птицы.
    Из моркови вырежьте корону птице. Из оливок сделайте лапки, клюв и глаз. Все это мы делаем на поверхности салата, как бы рисунком
  • На час уберите в холодильник, чтобы салат пропитался

Салат Жар – птица готов!

Салат Жар-птица

Какая же красота получилась. И очень вкусно! На здоровье!

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