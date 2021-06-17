Заправка для супа на зиму. Полезная овощная заправка в холодное время года

Заправка для супа на зиму поможет Вам в холодное время приготовить суп из весенних овощей.
Заправка для супа на зиму: ингредиенты
- Морковь – 500 г. (пятьсот грамм)
- Помидоры – 500 г. (пятьсот грамм)
- Сладкий перец – 500 г. (пятьсот грамм)
- Лук репка – 500 г. (пятьсот грамм)
- Петрушка – 300 г. (триста грамм)
- Соль крупного помола – 500 г. (пятьсот грамм)
Способ приготовления:
- Почистите и нарежьте мелкими кусочками репчатый лук.
- Почистите и натрите на крупной тёрке морковь.
- Положите помидоры в кипяток на пару минут, после снимите с них кожицу.
- Ножом измельчите петрушку.
- Очистите от семечек и ножек перец и нарежьте на мелкие кубики.
- Выложите в миску все подготовленные овощи, добавьте соль и тщательно перемешайте. Для того, что соль впиталась соли оставьте на 10 минут.
- Простерилизуйте баночки вместе с капроновыми крышками. Разложите в баночки заправку для супа на зиму. Положите капроновые крышки в кипяток на несколько минут для размягчения, после закройте ими баночки.
Заправка для супа на зиму сделает Ваш суп незабываемым.
Готовьте на здоровье!
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