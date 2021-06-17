Заправка для супа на зиму. Полезная овощная заправка в холодное время года

Заправка для супа на зиму поможет Вам в холодное время приготовить суп из весенних овощей.

Заправка для супа на зиму: ингредиенты

Заправка для супа на зиму

  1. Морковь – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Помидоры – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Сладкий перец – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Лук репка – 500 г. (пятьсот грамм)
  5. Петрушка – 300 г. (триста грамм)
  6. Соль крупного помола – 500 г. (пятьсот грамм)

Способ приготовления:

  • Почистите и нарежьте мелкими кусочками репчатый лук.
  • Почистите и натрите на крупной тёрке морковь.
  • Положите помидоры в кипяток на пару минут, после снимите с них кожицу.
  • Ножом измельчите петрушку.
  • Очистите от семечек и ножек перец и нарежьте на мелкие кубики.
  • Выложите в миску все подготовленные овощи, добавьте соль и тщательно перемешайте. Для того, что соль впиталась соли оставьте на 10 минут.
  • Простерилизуйте баночки вместе с капроновыми крышками. Разложите в баночки заправку для супа на зиму. Положите капроновые крышки в кипяток на несколько минут для размягчения, после закройте ими баночки.

Заправка для супа на зиму сделает Ваш суп незабываемым.

Заправка для супа на зиму. Полезная овощная заправка в холодное время года 2

Готовьте на здоровье!

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