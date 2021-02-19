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Мука, вода и масло: никто не верит, что я готовлю их так просто. Чебуреки с мясом

Самый простой и элементарный рецепт теста для быстрых чебуреков. Я очень люблю этот рецепт, чебуреки получаются золотистыми, румяными, с пупырышками, очень вкусные и сочные. Никакой возни на кухне.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, около 500 г;
  • кипяток, 200 мл;
  • соль, 1 ч.л;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

  • фарш, 400 г;
  • лук;
  • соль и перец;
  • масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Просеянную муку смешиваем с солью и вливаем кипяток и растительное масло.

Вымешиваем тесто сначала лопаткой, а потом руками. Масса должна получится мягкой и эластичной.

Накрываем тесто и оставляем на 10 минут.

Стол присыпаем мукой и вымешиваем тесто, раскатываем в колбаску и режем ее порционными кусочками, каждый скатываем в колобок. Накрываем пленкой и оставляем на время.

Фарш смешиваем с луком, солью и перцем.

Совет: я использую мелко резаный зеленый лук, получается очень вкусно. Но вы можете взять и обычный, просто мелко его порежьте.

Раскатываем каждый колобок в лепешку, на один край выкладываем начинку и защипываем края.

Мука, вода и масло: никто не верит, что я готовлю их так просто. Чебуреки с мясом Мука, вода и масло: никто не верит, что я готовлю их так просто. Чебуреки с мясом

Обжариваем в разогретом растительном масле с двух сторон, выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла и складываем на блюдо.

Получается очень вкусный обед или ужин, перекус.

Мука, вода и масло: никто не верит, что я готовлю их так просто. Чебуреки с мясом

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