Разлетается в миг! Воздушный десерт за 5 минут: просто пальчики оближешь

Творожный десерт с клубникой – это настоящее буйство вкуса и аромата. Желе получается очень нежным, а если вы еще и возьмете жирную сметану или качественный йогурт, он вообще выйдет идеально.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

йогурт клубничный, 500 мл;

клубника, 300 г;

сахар, половина стакана или по вкусу;

желатин, 15 г и 10 г;

печенье, 100 г.

Процесс приготовления

Берем два стакана и в один насыпаем 10 г желатина. Во второй – 15 г. Заливаем теплой водой и оставляем набухать.

Творог смешиваем с йогуртом и перебиваем массу погружным блендером до однородности.

Клубнику – свежую или замороженную смешиваем с сахаром.

Совет: сахара добавляйте стакан, если любите сладкое или половину стакана по рецепту.

Перебиваем ягоду с сахаром погружным блендером.

Печенье измельчаем на кусочки (берите любое) и смешиваем с йогуртовой массой.

Один стакан с желатином вливаем в массу йогурта. Перемешиваем.

Второй стакан желатина смешиваем с клубничной массой.

Берем силиконовую форму и выкладываем обе массы – белую и клубничную, чередуя по несколько ложек, чтобы получить мраморный эффект десерта.

Отправляем десерт в холодильник до полного застывания.

Клубнику можно заменить любыми другими ягодами или фруктами и йогурт вы можете брать любой, по своему вкусу.