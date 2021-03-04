Разлетается в миг! Воздушный десерт за 5 минут: просто пальчики оближешь

Творожный десерт с клубникой – это настоящее буйство вкуса и аромата. Желе получается очень нежным, а если вы еще и возьмете жирную сметану или качественный йогурт, он вообще выйдет идеально.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- йогурт клубничный, 500 мл;
- клубника, 300 г;
- сахар, половина стакана или по вкусу;
- желатин, 15 г и 10 г;
- печенье, 100 г.
Процесс приготовления
Берем два стакана и в один насыпаем 10 г желатина. Во второй – 15 г. Заливаем теплой водой и оставляем набухать.
Творог смешиваем с йогуртом и перебиваем массу погружным блендером до однородности.
Клубнику – свежую или замороженную смешиваем с сахаром.
Совет: сахара добавляйте стакан, если любите сладкое или половину стакана по рецепту.
Перебиваем ягоду с сахаром погружным блендером.
Печенье измельчаем на кусочки (берите любое) и смешиваем с йогуртовой массой.
Один стакан с желатином вливаем в массу йогурта. Перемешиваем.
Второй стакан желатина смешиваем с клубничной массой.
Берем силиконовую форму и выкладываем обе массы – белую и клубничную, чередуя по несколько ложек, чтобы получить мраморный эффект десерта.
Отправляем десерт в холодильник до полного застывания.
Клубнику можно заменить любыми другими ягодами или фруктами и йогурт вы можете брать любой, по своему вкусу.
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