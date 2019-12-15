Красивая и аппетитная закуска на новогодние праздники

Такая закуска будет прекрасным украшением праздничного застолья и не останется без должного внимания. Готовится она невероятно быстро и состоит из простых ингредиентов. Зато получается вкусной и красивой.

Крабовые палочки – 100 г;

Твердый сыр – 100 г;

Куриные яички – 2 штуки;

Сметана – 1 ст. л.;

Чеснок – 1 зуб.;

Свежий огурчик;

Оливки;

Соль и черный перчик в зависимости от вкуса.

Яички сварите, остудите и мелко натрите.

Также мелко натрите крабовые палочки, сыр и чеснок.

Соедините все продукты в глубокой посуде, посолите и поперчите, добавьте сметану и хорошенько перемешайте.

Огурчики нарежьте кружочками и разложите на праздничном блюде.

Из приготовленной массы слепите небольшие шарики, подходящие по размеру к круглой дольке огурца. Положите слепленные шарики на огурчики.

Оливки нарежьте тоненькими кольцами и выложите на шарик. В середину шарика вставьте шпажку.

Закуска готова и можно подавать на стол!