Красивая и аппетитная закуска на новогодние праздники

Такая закуска будет прекрасным украшением праздничного застолья и не останется без должного внимания. Готовится она невероятно быстро и состоит из простых ингредиентов. Зато получается вкусной и красивой.
- Крабовые палочки – 100 г;
- Твердый сыр – 100 г;
- Куриные яички – 2 штуки;
- Сметана – 1 ст. л.;
- Чеснок – 1 зуб.;
- Свежий огурчик;
- Оливки;
- Соль и черный перчик в зависимости от вкуса.
Яички сварите, остудите и мелко натрите.
Также мелко натрите крабовые палочки, сыр и чеснок.
Соедините все продукты в глубокой посуде, посолите и поперчите, добавьте сметану и хорошенько перемешайте.
Огурчики нарежьте кружочками и разложите на праздничном блюде.
Из приготовленной массы слепите небольшие шарики, подходящие по размеру к круглой дольке огурца. Положите слепленные шарики на огурчики.
Оливки нарежьте тоненькими кольцами и выложите на шарик. В середину шарика вставьте шпажку.
Закуска готова и можно подавать на стол!
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