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Красивая и аппетитная закуска на новогодние праздники

Красивая и аппетитная закуска на новогодние праздники

Такая закуска будет прекрасным украшением праздничного застолья и не останется без должного внимания. Готовится она невероятно быстро и состоит из простых ингредиентов. Зато получается вкусной и красивой.

1

  • Крабовые палочки – 100 г;
  • Твердый сыр – 100 г;
  • Куриные яички – 2 штуки;
  • Сметана – 1 ст. л.;
  • Чеснок – 1 зуб.;
  • Свежий огурчик;
  • Оливки;
  • Соль и черный перчик в зависимости от вкуса.

Яички сварите, остудите и мелко натрите.

Также мелко натрите крабовые палочки, сыр и чеснок.

Соедините все продукты в глубокой посуде, посолите и поперчите, добавьте сметану и хорошенько перемешайте.

Огурчики нарежьте кружочками и разложите на праздничном блюде.

Из приготовленной массы слепите небольшие шарики, подходящие по размеру к круглой дольке огурца. Положите слепленные шарики на огурчики.

Оливки нарежьте тоненькими кольцами и выложите на шарик. В середину шарика вставьте шпажку.

Закуска готова и можно подавать на стол!

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