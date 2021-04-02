Скатерть-Самобранка

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Скорее сохраняйте рецепт! Бесподобно вкусный завтрак, все в восторге от этого рецепта

Блины со свежей зеленью – это отличное дополнение к разным блюдам и салатам. Можно использовать вместо хлеба и лаваша, заворачивать разные начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кефир, 200 мл;
  • сода, 1 ч.л;
  • яйца, 2 шт;
  • соль щепотка;
  • растительное масло, 2 ст.л;
  • мука, 5 ст.л;
  • картофель, 4 шт;
  • укроп, пучок.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с содой.

Яйца взбиваем с солью при помощи венчика.

Соединяем яйца и кефир, вливаем растительное масло.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто до однородности.

Мелко измельчаем хороший пучок укропа и смешиваем с тестом.

Картофель трем на крупной терке и смешиваем по вкусу с солью и перцем.

Разогреваем растительное масло и выкладываем тонким слоем тертый картофель, сверху наливаем тонким слоем тесто с укропом.

Скорее сохраняйте рецепт! Бесподобно вкусный завтрак, все в восторге от этого рецепта

Выпекаем под крышкой на небольшом огне, переворачиваем и печем вторую сторону.

Скорее сохраняйте рецепт! Бесподобно вкусный завтрак, все в восторге от этого рецепта

Когда выкладываете на блюдо, можно еще полить растопленным сливочным маслом. Вкусно подавать с острыми соусами, салатами из свежих овощей, рыбными и мясными закусками. Все сочетается просто идеально.

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