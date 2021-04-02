Скорее сохраняйте рецепт! Бесподобно вкусный завтрак, все в восторге от этого рецепта

Блины со свежей зеленью – это отличное дополнение к разным блюдам и салатам. Можно использовать вместо хлеба и лаваша, заворачивать разные начинки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 200 мл;
- сода, 1 ч.л;
- яйца, 2 шт;
- соль щепотка;
- растительное масло, 2 ст.л;
- мука, 5 ст.л;
- картофель, 4 шт;
- укроп, пучок.
Процесс приготовления
Кефир смешиваем с содой.
Яйца взбиваем с солью при помощи венчика.
Соединяем яйца и кефир, вливаем растительное масло.
Всыпаем муку и вымешиваем тесто до однородности.
Мелко измельчаем хороший пучок укропа и смешиваем с тестом.
Картофель трем на крупной терке и смешиваем по вкусу с солью и перцем.
Разогреваем растительное масло и выкладываем тонким слоем тертый картофель, сверху наливаем тонким слоем тесто с укропом.
Выпекаем под крышкой на небольшом огне, переворачиваем и печем вторую сторону.
Когда выкладываете на блюдо, можно еще полить растопленным сливочным маслом. Вкусно подавать с острыми соусами, салатами из свежих овощей, рыбными и мясными закусками. Все сочетается просто идеально.
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