Скорее сохраняйте рецепт! Бесподобно вкусный завтрак, все в восторге от этого рецепта

Блины со свежей зеленью – это отличное дополнение к разным блюдам и салатам. Можно использовать вместо хлеба и лаваша, заворачивать разные начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 200 мл;

сода, 1 ч.л;

яйца, 2 шт;

соль щепотка;

растительное масло, 2 ст.л;

мука, 5 ст.л;

картофель, 4 шт;

укроп, пучок.

Процесс приготовления

Кефир смешиваем с содой.

Яйца взбиваем с солью при помощи венчика.

Соединяем яйца и кефир, вливаем растительное масло.

Всыпаем муку и вымешиваем тесто до однородности.

Мелко измельчаем хороший пучок укропа и смешиваем с тестом.

Картофель трем на крупной терке и смешиваем по вкусу с солью и перцем.

Разогреваем растительное масло и выкладываем тонким слоем тертый картофель, сверху наливаем тонким слоем тесто с укропом.

Выпекаем под крышкой на небольшом огне, переворачиваем и печем вторую сторону.