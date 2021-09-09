Жареная рыба в луковом кляре. Сочно, ароматно и вкусно

Жареная рыба в луковом кляре получается безумно вкусной и хрустящей. Такое блюдо понравится всем любителям рыбных блюд.
Жареная рыба в луковом кляре: ингредиенты
- Филе горбуши — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сметана — 100 гр. (сто грамм)
- Лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Соль, перец — по вкусу
- Чеснок — 2-3 . (два-три зубчика)
Процесс приготовления:
- Рыбу промойте, высушите и нарежьте порционными кусками.
- Лук и чеснок измельчите в блендере, добавив 2-3 ст. л воды для однородности.
- Затем добавьте в соус яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.
- Всыпьте муку и разрыхлитель, вымесите кляр.
- Влейте растительное масло и вымесите до однородности.
- Опустите рыбу в кляр и вымесите.
- Накройте и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Затем кусочки рыбы обжарьте со всех сторон.
Жареная рыба в луковом кляре — вкусная и ароматная
Готовьте на здоровье!
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