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Жареная рыба в луковом кляре. Сочно, ароматно и вкусно

Жареная рыба в луковом кляре получается безумно вкусной и хрустящей. Такое блюдо понравится всем любителям рыбных блюд.

Жареная рыба в луковом кляре: ингредиенты

Жареная рыба в луковом кляре

  1. Филе горбуши — 600 гр. (шестьсот грамм)
  2. Мука — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Сметана — 100 гр. (сто грамм)
  4. Лук — 1-2 шт. (одна — две штуки)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Растительное масло — 2 ст. л (две столовые ложки)
  7. Разрыхлитель — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Соль, перец — по вкусу
  9. Чеснок — 2-3 . (два-три зубчика)

Процесс приготовления:

  • Рыбу промойте, высушите и нарежьте порционными кусками.
  • Лук и чеснок измельчите в блендере, добавив 2-3 ст. л воды для однородности.
  • Затем добавьте в соус яйцо, сметану, соль и перец по вкусу.
  • Всыпьте муку и разрыхлитель, вымесите кляр.
  • Влейте растительное масло и вымесите до однородности.
  • Опустите рыбу в кляр и вымесите.
  • Накройте и отправьте в холодильник на 30 минут.
  • Затем кусочки рыбы обжарьте со всех сторон.

Жареная рыба в луковом кляре — вкусная и ароматная

Жареная рыба в луковом кляре. Сочно, ароматно и вкусно 2

Готовьте на здоровье!

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