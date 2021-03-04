На столе столько всего, а гости едят только этот салат из моркови. Салат – объедение за 10 минут

Простой, полезный, вкусный и сытный салатик, в котором основным продуктом, стала обычная морковь. Добавляет изюминку блюду и твердый сыр, поэтому берите качественный и вкусный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

морковь, около 350 г;

сыр, 150 г;

чеснок, 5 зубчиков или по вкусу;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Морковь выбирайте сладкую и сочную, тогда салат будет очень свежим.

Сырую морковь трем на крупной терке или на терке для корейской моркови.

Сыр также натираем.

Чеснок можно пропустить через пресс или натереть на терке.

Смешиваем продукты, заправляем майонезом или жирной сметаной.

Ставим в холодильник охладиться и потом подаем к столу.

Таким салатиком можно наполнять тарталетки, использовать для бутербродов или закусочных тортов.

Многие в этот салат еще добавляют измельченные грецкие орехи или плавленый сырок. Попробуйте сделать и так, может вам понравится.