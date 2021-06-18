Сырные блины. Тонкие и ароматные блинчики

Сырные блины — очень тонкие, нежные и мягкие, с твёрдым сыром в самом тесте. Этот рецепт приготовления блинов обязательно займёт свое место в Вашей книге рецептов.

Сырные блины: ингредиенты

Сырные блины

  1. Подсолнечное масло — 30 мл. (тридцать миллилитров)
  2. Мука — 1 ст. (один стакан)
  3. Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  4. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
  6. Яйца — 3- шт. (три штуки)
  7. Сметана — для подачи
  8. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Соедините молоко с яйцами, солью и сахаром, всыпьте муку и перемешайте.
  • Затем добавьте натёртый на мелкой тёрке сыр и подсолнечное масло, тщательно перемешайте.
  • На раскалённой сковороде выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки.
  • Подавайте готовые блины со сметаной.

Сырные блины получаются очень аппетитными на вид и невероятно вкусными.

Сырные блины. Тонкие и ароматные блинчики 4

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх