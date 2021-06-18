Сырные блины. Тонкие и ароматные блинчики

Сырные блины — очень тонкие, нежные и мягкие, с твёрдым сыром в самом тесте. Этот рецепт приготовления блинов обязательно займёт свое место в Вашей книге рецептов.
Сырные блины: ингредиенты
- Подсолнечное масло — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Молоко — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Твёрдый сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 3- шт. (три штуки)
- Сметана — для подачи
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Соедините молоко с яйцами, солью и сахаром, всыпьте муку и перемешайте.
- Затем добавьте натёртый на мелкой тёрке сыр и подсолнечное масло, тщательно перемешайте.
- На раскалённой сковороде выпекайте блины с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавайте готовые блины со сметаной.
Сырные блины получаются очень аппетитными на вид и невероятно вкусными.
Приятного аппетита!
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