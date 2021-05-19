Курочка с шампиньонами в сливках. Шикарное блюдо за считанные минуты

Курочка с шампиньонами в сливках станет ещё одним любимым бл-дом у Вас дома.
Курочка с шампиньонами в сливках: ингредиенты
- Филе куриное — 300 гр. (триста грамм)
- Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
- Сливки — 200 мл. (двести миллилитров)
- Луковица
- Мука для панировки — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Карри — 0,5 — 1 ч. л (от половины до одной чайной ложки)
- Зелень — по вкусу
- Масло для жарки
- Сладкий перец
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Лук нарежьте кубиком, грибы и сладкий перец — длинной соломкой.
- Мясо также нарежьте соломкой, посыпьте мукой, поперчите и посолите.
- Мясо обжаривайте на растительном масле 5 минут, не передержите. Затем мясо переложите на тарелку.
- На этом же масле обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте перец и тушите ещё 3-5 минут.
- Затем добавьте грибы, соль и карри. Обжарьте 3-5 минут.
- В сковороду к грибам и овощам выложите курицу и перемешайте.
- Влейте сливки, доведите до кипения и выключите огонь.
- Сверху посыпьте зеленью.
Курочка с шампиньонами в сливках — безумно нежное и вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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