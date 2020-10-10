10 рецептов из слоёного теста

Что можно приготовить из слоёного теста? Очень много разных вкусностей! От простых слоёных «язычков» до шикарного торта «Наполеон»; слойки трубочки, «конвертики», «уголки», «розочки»; с начинкой из яблок, творога, сыра, колбасы, повидла, шоколада, заварного крема! Вот какое богатство вариаций таит базовый рецепт домашней слойки.

В зависимости от того, как Вы сложите тесто и чем наполните сформированные изделия, каждый раз будет получаться новое лакомство, на радость и удивление домочадцам.

Делюсь с Вами несколькими вариантами рецептов из слоёного теста, а далее Вы сами сможете пофантазировать и поделиться идеями в комментариях!

Выпекать все слоёные изделия следует на противне, присыпанном мукой, либо застеленным пергаментом для выпечки, при температуре 200-220ºС. Узнать готовность легко: выпечка расслаивается, приобретая золотистый цвет.

1. Слойки «Бантики»

Раскатываем слоёное тесто 1 см толщиной, режем полосками длиной около 10 см, шириной 3-4 см. Перекручиваем посередине, чтобы получился «бантик». Выпекаем, перекладываем на тарелку и посыпаем сахарной пудрой.

2. Слойки «Ушки»

Наверное, Вы часто встречали вкусное печенье-ушки в магазине. Сделать его дома легко: раскатываем тесто 0,5 см толщиной, посыпаем корж сахаром с корицей и сворачиваем сначала правый край, затем левый рулетиком к середине коржа.

Получается двойной рулетик. Нарезаем его кусочками толщиной 0,5 см, раскладываем «ушки» на противне, застеленном пергаментом, и выпекаем до готовности.

3. Слойки «Уголки»

Нарезаем тесто квадратами, посередине каждого выкладываем нежидкую начинку: кусочки яблок, вишни, творог, или варёные яйца с зеленым луком, или грибы, обжаренные с луком. Сгибаем квадраты из теста по диагонали, чтобы получился треугольник, и прижимаем по периметру пальцем, отступив на 1 см от края: тогда при выпекании начинка не «сбежит», а края «уголков» красиво расслоятся.

4. Слойки «Розочки»

Можно сделать сладкими или закусочными. Раскатав тесто толщиной 0,5 см, нарезаем корж полосами длиной 15 см, шириной 3 см.

На тесто укладываем тонкие полукруглые ломтики яблок, посыпанных сахаром с корицей, или варёной колбасы – так, чтобы краешки немного выступали над тестом, — и сворачиваем тесто рулетом. Скрепляем розочки зубочистками и выпекаем до золотистости.

Можно посыпать полоски теста тёртым сыром или маком, затем свернуть – получатся слоёные «улитки».

5. Сырные палочки

Корж толщиной 1 см режем полосками, смазываем взбитым яйцом, посыпаем тёртым сыром. Можно посыпать тмином или кунжутом.

6. Слоёные пирожки

Раскатав тесто в корж 0,5 см, вырезаем кружки рюмкой или стаканом. Накладываем начинку, например, отварное куриное филе, измельчённое и перемешанное с обжаренным луком. Защипываем пирожки, чуть прижимаем, выкладываем на противень швом вниз и выпекаем до лёгкой золотистости.

7. Слойки «Трубочки»

Чтобы их приготовить, Вам понадобятся специальные металлические конусы для выпечки. На них накручиваем полоски теста шириной 1 см, чуть внахлёст, — и выпекаем. Готовые остывшие трубочки снимаем с конусов и наполняем кремом: сливочным, заварным или белковым.

8. Слойки «Круассаны»

Раскатываем тесто в круг толщиной 0,5 см и нарезаем треугольными сегментами, как для рогаликов. На широкий край кладём нежидкую начинку: ягоды, кусочек повидла, орехи с изюмом и мёдом, кусочек шоколада – и сворачиваем от широкого конца к узкому. Макаем круассан верхней стороной во взбитое яйцо, затем в сахар. Выкладываем на противень и выпекаем до золотистого цвета.

9. Спиральный пирог

Как альтернативу мелким слоечкам, можно испечь большой, эффектный слоёный пирог! Раскатываем тесто 0,5 см толщиной, режем длинными, узкими полосками (шириной 5 см, длиной – чем больше, тем лучше).

Посередине полосок кладём начинку: тёртый сыр, грибы, фарш. Защипываем края и укладываем получившиеся «трубочки» с начинкой по спирали в форму. Можно сделать пирог с разными начинками, чередуя их. Верх пирога смазываем взбитым яйцом, посыпаем кунжутом или тмином. Выпекаем при 180-200С до румяного цвета.

10. Наполеон

Самый вкусный и любимый рецепт из слоёного теста! Раскатываем тесто в коржи толщиной 2-3 мм, по размеру противня (а чтобы тонкий корж не порвался, удобней раскатывать сразу на присыпанном мукой пергаменте), протыкаем коржи в нескольких местах вилкой и выпекаем каждый минут 15-20. Готовые коржи промазываем заварным кремом, обсыпаем торт крошками и оставляем для пропитки на 3-4 часа.