Три картошки и 300 г мяса. Лучший в мире картофельный рецепт

Такие вкусные шарики из картофеля с мясной начинкой, с хрустящей корочкой – это не только отличное лакомство, но и оригинальное праздничное блюдо, вариант для пикника и похода. Внутрь шариков вы можете класть самую разную начинку, даже просто зелень с солью и у вас получится очень вкусная закуска.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо куриное, 300 г;

картофель, 3 шт;

лук, 1 шт;

ветчина, 80 г;

зелень, 70 г;

соль, перец, специи;

для панировки яйца, 3 шт, сухари панировочные, 200 г и мука, около 100 г.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в подсоленной воде.

Отдельно варим куриное мясо в подсоленной воде со специями.

Лук мелко режем и обжариваем до готовности на растительном масле.

Картофель превращаем в пюре и смешиваем с луком.

Мясо остужаем и мелко режем, добавляем в картофельное пюре.

Зелень мелко режем и добавляем в пюре.

Ветчину мелко режем и смешиваем с остальной массой.

Солим и перчим массу, добавляем специи по вкусу.

Формируем из массу небольшие шарики, как грецкие орехи.

Взбиваем яйца с солью и перцем.

Сначала обмакиваем шарики в муку, потом в яйцо и в сухари.

Обжариваем на растительном масле со всех сторон до румяности.

При подаче можно еще посыпать мелко рубленным чесноком, смешанным с зеленью и тертым сыром.

Как я уже говорила, вы можете делать начинку внутрь шариков и тогда получится еще более сытнее и вкуснее.