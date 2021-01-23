Три картошки и 300 г мяса. Лучший в мире картофельный рецепт

Такие вкусные шарики из картофеля с мясной начинкой, с хрустящей корочкой – это не только отличное лакомство, но и оригинальное праздничное блюдо, вариант для пикника и похода. Внутрь шариков вы можете класть самую разную начинку, даже просто зелень с солью и у вас получится очень вкусная закуска.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо куриное, 300 г;
- картофель, 3 шт;
- лук, 1 шт;
- ветчина, 80 г;
- зелень, 70 г;
- соль, перец, специи;
- для панировки яйца, 3 шт, сухари панировочные, 200 г и мука, около 100 г.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в подсоленной воде.
Отдельно варим куриное мясо в подсоленной воде со специями.
Лук мелко режем и обжариваем до готовности на растительном масле.
Картофель превращаем в пюре и смешиваем с луком.
Мясо остужаем и мелко режем, добавляем в картофельное пюре.
Зелень мелко режем и добавляем в пюре.
Ветчину мелко режем и смешиваем с остальной массой.
Солим и перчим массу, добавляем специи по вкусу.
Формируем из массу небольшие шарики, как грецкие орехи.
Взбиваем яйца с солью и перцем.
Сначала обмакиваем шарики в муку, потом в яйцо и в сухари.
Обжариваем на растительном масле со всех сторон до румяности.
При подаче можно еще посыпать мелко рубленным чесноком, смешанным с зеленью и тертым сыром.
Как я уже говорила, вы можете делать начинку внутрь шариков и тогда получится еще более сытнее и вкуснее.
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