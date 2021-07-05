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Консервированные жареные кабачки. Мой муж оторваться от банки не может

Консервированные жареные кабачки получаются очень ароматными и необыкновенно вкусные.

Консервированные жареные кабачки: ингредиенты

Консервированные жареные кабачки

  1. Кабачки или цукини — 2 шт. (две штуки)
  2. Вода — 1 ст. (один стакан)
  3. Растительное масло — 0,5 ст. (половина стакана)
  4. Уксус 9% — 2 ст.л (две столовые ложки)
  5. Перец чили — по вкусу
  6. Чеснок — 2-3 з. (два-три зубчика)
  7. Ароматные травы — по вкусу
  8. Сахар — 1-1,5 ч. л (от одной до полторы чайной ложки)
  9. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Рецепт приготовления:

  • Баклажаны помойте, шкурку очищать не нужно. нарежьте баклажаны колечками толщиной 1 см.
  • Обжарьте кусочки бaклажан нa сковороде
  • Приготовьте маринад: воду соедините с измельчённым чесноком, солью, сахаром, крупными кусочками перца чили и сухими ароматными травами. Сразу можете влить оливковое масло, либо можете влить после закипания маринада. Варите маринад пру минут при слабом огне.
  • Сложите кабачки в промытые и стерилизованные банки, залейте маринадом, добавьте 2 ст. л уксуса 9%.
  • Стерилизуйте банку с кабачками 5-7 минут, закатать, перевернуть и закутать в одеяло до остывания.

Консервированные жареные кабачки  — ароматные и очень вкусные.

Консервированные жареные кабачки. Мой муж оторваться от банки не может 2

Готовьте на здоровье!

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