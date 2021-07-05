Консервированные жареные кабачки. Мой муж оторваться от банки не может

Консервированные жареные кабачки получаются очень ароматными и необыкновенно вкусные.
Консервированные жареные кабачки: ингредиенты
- Кабачки или цукини — 2 шт. (две штуки)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
- Растительное масло — 0,5 ст. (половина стакана)
- Уксус 9% — 2 ст.л (две столовые ложки)
- Перец чили — по вкусу
- Чеснок — 2-3 з. (два-три зубчика)
- Ароматные травы — по вкусу
- Сахар — 1-1,5 ч. л (от одной до полторы чайной ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Рецепт приготовления:
- Баклажаны помойте, шкурку очищать не нужно. нарежьте баклажаны колечками толщиной 1 см.
- Обжарьте кусочки бaклажан нa сковороде
- Приготовьте маринад: воду соедините с измельчённым чесноком, солью, сахаром, крупными кусочками перца чили и сухими ароматными травами. Сразу можете влить оливковое масло, либо можете влить после закипания маринада. Варите маринад пру минут при слабом огне.
- Сложите кабачки в промытые и стерилизованные банки, залейте маринадом, добавьте 2 ст. л уксуса 9%.
- Стерилизуйте банку с кабачками 5-7 минут, закатать, перевернуть и закутать в одеяло до остывания.
Консервированные жареные кабачки — ароматные и очень вкусные.
Готовьте на здоровье!
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