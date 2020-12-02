Сало «по-китайски»: как приготовить вкуснейшую закуску

Это очень оригинальный рецепт сала, которое получается пикантным, нежным и мягким, с легкой остринкой. Если вы любите готовить этот продукт разными способами, этот вам точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, 1 кг;
- сахар, 2 ст.л;
- соль, перец, имбирь, сладкий перец, острый перец;
- зеленый лук, пучок;
- рисовый уксус;
- чеснок;
- вода, 1 стакан;
- соевый соус.
Процесс приготовления
Сало вы можете брать даже с мясной прослойкой, оно в любом случае, получается все мягким.
Режем порционными кусками, небольшими.
Разогреваем сухую сковороду и высыпаем сахар, вливаем немножко воды, чтобы помочь сахару быстрее растопиться и превратиться в густую массу.
Совет: все специи, чеснок, уксус и соевый соус берите по своему вкусу.
Лук режем не мелкими кусочками и выкладываем на сковороду.
Добавляем дольки чеснока, все специи, перемешиваем.
Теперь выкладываем кусочки сала, перемешиваем.
Наливаем стакан воды, соевый соус и уксус, перемешиваем.
Накрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь так. Чтобы массы немного кипела.
Готовим таким образом 1 час, потом переворачиваем сало вторым боком.
Воды должно быть равное количество, поэтому если она испаряется, доливайте.
Вынимаем сало и перекладываем его в пароварку, где готовим еще 30 минут.
Совет: если нет пароварки, тогда немного притушиваем сало, но не в маринаде, остужаем.
Отправляем сало в холодильник на пару часов.
Режем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и подаем к столу вкусную закуску.
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