Сало «по-китайски»: как приготовить вкуснейшую закуску

Это очень оригинальный рецепт сала, которое получается пикантным, нежным и мягким, с легкой остринкой. Если вы любите готовить этот продукт разными способами, этот вам точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 1 кг;

сахар, 2 ст.л;

соль, перец, имбирь, сладкий перец, острый перец;

зеленый лук, пучок;

рисовый уксус;

чеснок;

вода, 1 стакан;

соевый соус.

Процесс приготовления

Сало вы можете брать даже с мясной прослойкой, оно в любом случае, получается все мягким.

Режем порционными кусками, небольшими.

Разогреваем сухую сковороду и высыпаем сахар, вливаем немножко воды, чтобы помочь сахару быстрее растопиться и превратиться в густую массу.

Совет: все специи, чеснок, уксус и соевый соус берите по своему вкусу.

Лук режем не мелкими кусочками и выкладываем на сковороду.

Добавляем дольки чеснока, все специи, перемешиваем.

Теперь выкладываем кусочки сала, перемешиваем.

Наливаем стакан воды, соевый соус и уксус, перемешиваем.

Накрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь так. Чтобы массы немного кипела.

Готовим таким образом 1 час, потом переворачиваем сало вторым боком.

Воды должно быть равное количество, поэтому если она испаряется, доливайте.

Вынимаем сало и перекладываем его в пароварку, где готовим еще 30 минут.

Совет: если нет пароварки, тогда немного притушиваем сало, но не в маринаде, остужаем.

Отправляем сало в холодильник на пару часов.

Режем ломтиками, красиво выкладываем на блюдо и подаем к столу вкусную закуску.