Вкусные оладьи из кабачков. 6 простых рецептов и вафли в подарок

Из кабачков можно сделать разные вкусные и оригинальные блюда. Самые простые из них – оладьи.

Вафли из кабачков, ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

соль;

сыр пармезан или другой, 25 г;

яйцо, 1 шт;

молоко, 60 мл;

мука, 70 г;

итальянские травы;

растительное масло, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Кабачки трем на средней терке, выкладываем в сито и оставляем, чтобы стекла лишняя жидкость.

Смешиваем кабачковую массу с тертым сыром, яйцом, итальянскими травами, солью и перцем, молоком и мукой.

Вафельницу смазываем растительным маслом и выкладываем немного массы.

Выпекаем вафли по 3 – 5 минут до румяности.

Оладьи из кабачков без муки ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

яйцо, 1 шт;

соевый соус, 1 ст.л;

крахмал, 1 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Кабачки трем на средней терке, откидываем на сито, чтобы стекла жидкость или хорошо отжимаем руками.

Смешиваем с яйцом, крахмалом, солим и перчим, добавляем специи по вкусу.

Жарим на растительном масле с двух сторон.

Кабачково-тыквенные оладьи, ингредиенты:

кабачки и тыква по 200 г;

лук, половинка;

соль;

яйцо, 1 шт;

мука, 3 – 4 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и отжимаем.

Лук и тыкву трем на крупной терке и смешиваем с кабачковой массой.

Добавляем соль, муку и яйцо, перец и ароматные травы по вашему вкусу. Хорошо вымешиваем тесто.

Жарим оладьи с двух сторон на растительном масле до золотистости. Подаем со сметаной.

Оладьи из кабачков на кефире, ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

лук, 1 шт;

кефир, 100 мл;

сода, 0.5 ч.л;

чеснок, 2 зубчика;

укроп, соль, перец;

яйцо, 1 шт;

мука, 100 г;

масло растительное, 4 ст.л.

Процесс приготовления

В теплый кефир всыпаем соду, перемешиваем и оставляем.

Трем кабачок на средней терке и отжимаем.

Измельчаем чеснок и укроп любым способом.

Смешиваем кабачковую массу с измельченными чесноком и зеленью, солим и перчим, добавляем кефир и яйцо, муку и вымешиваем.

Совет: тесто должно быть очень густым, если у вас жидкое, добавляем больше муки.

Вливаем растительное масло в тесто, вымешиваем.

Обжариваем блинчики на сухой сковороде или слегка смазанной маслом.

Картофельно-кабачковые оладьи, ингредиенты:

картофель, 4 шт;

кабачки, 2 шт;

сухари панировочные 50 г;

мука, 90 г;

сыр, 230 г;

яйца, 2 шт;

острый соус, 2 ст.л;

соль, перец;

растительное масло, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем массу от лишней жидкости.

Трем картофель и смешиваем с кабачками, добавляем остальные продукты, солим по вкусу и перчим.

Обжариваем оладьи с двух сторон до румяности, подаем со сметаной или чесночным соусом.

Пышные оладьи из кабачков, ингредиенты:

кабачки, 1 кг;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

сода, 1 ч.л;

мука, 250 г;

базилик, перец;

яйца, 2 шт;

масло растительное, 5 ст.л;

соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости.

Добавляем измельченные лук и чеснок, ароматные травы, зелень, базилик, другие специи по вашему вкусу.

Вбиваем в массу яйца, всыпаем муку и соду, вымешиваем тесто.

Жарим оладьи на растительном масле с двух сторон до румяности.

Оладьи из кабачков с творогом и сыром, ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

сыр, 50 г;

творог, 70 г;

яйцо, 1 шт;

сметана, 2 стл;

мука, 8 ст.л;

масло растительное, 2 ст.л;

зелень, соль и перец, специи.

Процесс приготовления

Кабачки трем на средней терке, отжимаем от жидкости.

Добавляем в кабачковую массу тертый сыр, творог, сметану, яйцо, зелень, солим и перчим. Вымешиваем тесто и всыпаем муку, хорошо перемешиваем.

Обжариваем оладьи на растительном масле до румяности с двух сторон.

Подаем со сметаной.