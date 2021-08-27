Вкусные оладьи из кабачков. 6 простых рецептов и вафли в подарок

Из кабачков можно сделать разные вкусные и оригинальные блюда. Самые простые из них – оладьи.
Вафли из кабачков, ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- соль;
- сыр пармезан или другой, 25 г;
- яйцо, 1 шт;
- молоко, 60 мл;
- мука, 70 г;
- итальянские травы;
- растительное масло, 2 ч.л.
Процесс приготовления
Кабачки трем на средней терке, выкладываем в сито и оставляем, чтобы стекла лишняя жидкость.
Смешиваем кабачковую массу с тертым сыром, яйцом, итальянскими травами, солью и перцем, молоком и мукой.
Вафельницу смазываем растительным маслом и выкладываем немного массы.
Выпекаем вафли по 3 – 5 минут до румяности.
Оладьи из кабачков без муки ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- яйцо, 1 шт;
- соевый соус, 1 ст.л;
- крахмал, 1 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Кабачки трем на средней терке, откидываем на сито, чтобы стекла жидкость или хорошо отжимаем руками.
Смешиваем с яйцом, крахмалом, солим и перчим, добавляем специи по вкусу.
Жарим на растительном масле с двух сторон.
Кабачково-тыквенные оладьи, ингредиенты:
- кабачки и тыква по 200 г;
- лук, половинка;
- соль;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 3 – 4 ст.л.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке и отжимаем.
Лук и тыкву трем на крупной терке и смешиваем с кабачковой массой.
Добавляем соль, муку и яйцо, перец и ароматные травы по вашему вкусу. Хорошо вымешиваем тесто.
Жарим оладьи с двух сторон на растительном масле до золотистости. Подаем со сметаной.
Оладьи из кабачков на кефире, ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- кефир, 100 мл;
- сода, 0.5 ч.л;
- чеснок, 2 зубчика;
- укроп, соль, перец;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 100 г;
- масло растительное, 4 ст.л.
Процесс приготовления
В теплый кефир всыпаем соду, перемешиваем и оставляем.
Трем кабачок на средней терке и отжимаем.
Измельчаем чеснок и укроп любым способом.
Смешиваем кабачковую массу с измельченными чесноком и зеленью, солим и перчим, добавляем кефир и яйцо, муку и вымешиваем.
Совет: тесто должно быть очень густым, если у вас жидкое, добавляем больше муки.
Вливаем растительное масло в тесто, вымешиваем.
Обжариваем блинчики на сухой сковороде или слегка смазанной маслом.
Картофельно-кабачковые оладьи, ингредиенты:
- картофель, 4 шт;
- кабачки, 2 шт;
- сухари панировочные 50 г;
- мука, 90 г;
- сыр, 230 г;
- яйца, 2 шт;
- острый соус, 2 ст.л;
- соль, перец;
- растительное масло, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке, солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем массу от лишней жидкости.
Трем картофель и смешиваем с кабачками, добавляем остальные продукты, солим по вкусу и перчим.
Обжариваем оладьи с двух сторон до румяности, подаем со сметаной или чесночным соусом.
Пышные оладьи из кабачков, ингредиенты:
- кабачки, 1 кг;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- сода, 1 ч.л;
- мука, 250 г;
- базилик, перец;
- яйца, 2 шт;
- масло растительное, 5 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости.
Добавляем измельченные лук и чеснок, ароматные травы, зелень, базилик, другие специи по вашему вкусу.
Вбиваем в массу яйца, всыпаем муку и соду, вымешиваем тесто.
Жарим оладьи на растительном масле с двух сторон до румяности.
Оладьи из кабачков с творогом и сыром, ингредиенты:
- кабачки, 2 шт;
- сыр, 50 г;
- творог, 70 г;
- яйцо, 1 шт;
- сметана, 2 стл;
- мука, 8 ст.л;
- масло растительное, 2 ст.л;
- зелень, соль и перец, специи.
Процесс приготовления
Кабачки трем на средней терке, отжимаем от жидкости.
Добавляем в кабачковую массу тертый сыр, творог, сметану, яйцо, зелень, солим и перчим. Вымешиваем тесто и всыпаем муку, хорошо перемешиваем.
Обжариваем оладьи на растительном масле до румяности с двух сторон.
Подаем со сметаной.
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