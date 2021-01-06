Суп «Обжорка», такой едят все: и муж, и дети, и добавки просят

После обильных праздничных застолий, хочется чего-то легкого и простого. Этот суп со сливками, получается очень вкусным, ароматным, сытным, именно то, что отлично подходит после множества салатов с майонезом и обилия мяса на столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 шт;
- вода, 1.5 л;
- фарш, 250 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- зеленый лук и укроп;
- сырок плавленый, 200 г;
- сливки жирные, 150 мл;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Лук, морковь и картофель режем кубиками.
Мелко рубим зеленый лук и укроп.
Фарш берите любой по вкусу и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до полуготовности, постоянно перемешивая, чтобы масса не бралась большими кусками.
Добавляем в фарш зеленый лук, солим и перчим по вкусу. Добавьте и измельченный чеснок, пару зубчиков.
Отдельно обжариваем лук на растительном масле до полуготовности.
Добавляем морковь и тушим до мягкости моркови.
Добавляем кубики картофеля, обжариваем несколько минут.
Заливаем водой и варим до готовности картофеля.
Кладем сырок, резанный кубиками, перемешиваем и пробуем на соль.
Когда сыр растворится, вливаем сливки и варим еще несколько минут.
В конце варки добавляем укроп.
Вот такой простой суп вы сварите буквально за 30 минут.
Вы можете добавлять сливки и сырок, но можно только сливки или только сырок.
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