Суп «Обжорка», такой едят все: и муж, и дети, и добавки просят

После обильных праздничных застолий, хочется чего-то легкого и простого. Этот суп со сливками, получается очень вкусным, ароматным, сытным, именно то, что отлично подходит после множества салатов с майонезом и обилия мяса на столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 шт;

вода, 1.5 л;

фарш, 250 г;

лук и морковь по 1 шт;

зеленый лук и укроп;

сырок плавленый, 200 г;

сливки жирные, 150 мл;

соль, перец.

Процесс приготовления

Лук, морковь и картофель режем кубиками.

Мелко рубим зеленый лук и укроп.

Фарш берите любой по вкусу и обжариваем на небольшом количестве растительного масла до полуготовности, постоянно перемешивая, чтобы масса не бралась большими кусками.

Добавляем в фарш зеленый лук, солим и перчим по вкусу. Добавьте и измельченный чеснок, пару зубчиков.

Отдельно обжариваем лук на растительном масле до полуготовности.

Добавляем морковь и тушим до мягкости моркови.

Добавляем кубики картофеля, обжариваем несколько минут.

Заливаем водой и варим до готовности картофеля.

Кладем сырок, резанный кубиками, перемешиваем и пробуем на соль.

Когда сыр растворится, вливаем сливки и варим еще несколько минут.

В конце варки добавляем укроп.

Вот такой простой суп вы сварите буквально за 30 минут.