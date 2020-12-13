Оливье готовлю целыми тазиками и не только на Новый год! Мой особенный рецепт этого салата

Я знаю, что в каждой семье готовят этот салат разными способами: одни без картофеля, другие с отварным или копченым мясом, в виноградом и т.д. Вариаций оливье масса, хочу вам предложить попробовать и мой рецепт.

Для приготовления вам потребуются классические ингредиенты. Но я кроме вареной колбасы, добавляю еще часть варено-копченой, тогда получается гораздо вкуснее.

Картофель, лук и морковь, огурцы режем привычным вам образом, добавляем горошек, колбасу.

Что касается лука, то его я много не добавляю, чтобы он не придавал салату горечи. Хотя вы можете взять по вкусу и просто замариновать в кипятке, он потеряет свою горечь.

Мелко резать салат – это моветон, мелкие кусочки не дают вкуса, они превращают салат в кашу, а любой салат должен дарить вам самый главный вкус – в оливье, это колбаса, в шубе – это селедка, в винегрете – это свекла и т.д.

Весь салат не стоит сразу заправлять соусом – смешивайте с майонезом ту часть, которую подадите на стол. Если гости все скушают – заправьте еще и подавайте.