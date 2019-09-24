Грибной сливочный суп - мы знаем самый лучший рецепт

Не любите суп? А вы попробуйте вот этот, как в лучших ресторанах.

Возьмите:

шампиньоны — 200 грамм;

картошка — 2 штуки;

сливки (можно молоко) — 100 грамм;

морковка — 1 штука;

сырок плавленый — 70-100 грамм;

лук репчатый — 1 штука;

укроп — 1 пучок;

специи - по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление.

Поставьте кастрюлю с 2 литрами воды на огонь. Пока вода закипает, очистите и нарежьте небольшими кубиками картошку. Положите в воду после закипания и варите 10 минут. Мелко порежьте лук, натрите морковь на крупной терке. Шампиньоны нужно почистить и порезать небольшими пластинками. Далее обжарьте овощи и грибы на сковородке 3-4 минуты, помешивая. Готовую зажарку добавьте в кастрюлю с картошкой. Варите 7-10 минут. Плавленый сыр порежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Он должен полностью расплавиться. Когда все ингредиенты выложены в кастрюлю, добавьте специи и дайте еще раз закипеть. Когда суп закипел, снимите его с огня, всыпьте мелко порезанную зелень, и все тщательно перемешайте.

Подавать можно с сухариками или гренками. Приятного аппетита!

А какой суп ваш любимый?

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