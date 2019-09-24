Грибной сливочный суп - мы знаем самый лучший рецепт

Не любите суп? А вы попробуйте вот этот, как в лучших ресторанах.
Возьмите:
- шампиньоны — 200 грамм;
- картошка — 2 штуки;
- сливки (можно молоко) — 100 грамм;
- морковка — 1 штука;
- сырок плавленый — 70-100 грамм;
- лук репчатый — 1 штука;
- укроп — 1 пучок;
- специи - по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление.
- Поставьте кастрюлю с 2 литрами воды на огонь.
- Пока вода закипает, очистите и нарежьте небольшими кубиками картошку. Положите в воду после закипания и варите 10 минут.
- Мелко порежьте лук, натрите морковь на крупной терке. Шампиньоны нужно почистить и порезать небольшими пластинками.
- Далее обжарьте овощи и грибы на сковородке 3-4 минуты, помешивая.
- Готовую зажарку добавьте в кастрюлю с картошкой. Варите 7-10 минут.
- Плавленый сыр порежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Он должен полностью расплавиться.
- Когда все ингредиенты выложены в кастрюлю, добавьте специи и дайте еще раз закипеть.
- Когда суп закипел, снимите его с огня, всыпьте мелко порезанную зелень, и все тщательно перемешайте.
Подавать можно с сухариками или гренками. Приятного аппетита!
А какой суп ваш любимый?
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