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Грибной сливочный суп - мы знаем самый лучший рецепт

Грибной сливочный суп - мы знаем самый лучший рецепт

Не любите суп? А вы попробуйте вот этот, как в лучших ресторанах.

Возьмите:

  • шампиньоны — 200 грамм;
  • картошка — 2 штуки;
  • сливки (можно молоко) — 100 грамм;
  • морковка — 1 штука;
  • сырок плавленый — 70-100 грамм;
  • лук репчатый — 1 штука;
  • укроп — 1 пучок;
  • специи - по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление.

  1. Поставьте кастрюлю с 2 литрами воды на огонь.
  2. Пока вода закипает, очистите и нарежьте небольшими кубиками картошку. Положите в воду после закипания и варите 10 минут.
  3. Мелко порежьте лук, натрите морковь на крупной терке. Шампиньоны нужно почистить и порезать небольшими пластинками.
  4. Далее обжарьте овощи и грибы на сковородке 3-4 минуты, помешивая.
  5. Готовую зажарку добавьте в кастрюлю с картошкой. Варите 7-10 минут.
  6. Плавленый сыр порежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю. Он должен полностью расплавиться.
  7. Когда все ингредиенты выложены в кастрюлю, добавьте специи и дайте еще раз закипеть.
  8. Когда суп закипел, снимите его с огня, всыпьте мелко порезанную зелень, и все тщательно перемешайте. 

Подавать можно с сухариками или гренками. Приятного аппетита!

А какой суп ваш любимый?

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