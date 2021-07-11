Как надо делать малосольные огурцы. Самый правильный способ: такая закуска уйдет в один миг

Ароматные, очень вкусные и хрустящие, пикантные, быстрые малосольные огурчики прекрасно подходят к самым лучшим шашлыкам и прочим блюдам, которые будут у вас на праздничном столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 1 кг;

соль, 1 ч.л;

зелень любая по вкусу;

мята;

укроп зонтики;

острый перец, половина;

чеснок, 4 зубчика.

Для приготовления маринада потребуются:

сахар, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

кориандр, 1 ч.л;

лимонный сок и кунжутное масло по 1 ст.л;

соевый соус, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Если огурчики собраны с грядки, замачивать их в чистой воде не нужно, а вот вялые овощи, лучше замачивать несколько часов, чтобы они в маринаде получились хрустящими.

Огурцы режем крупными кусками и складываем в пакет.

Добавляем кусочки острого перца и дольки чеснока, рубленую зелень, укроп зонтики и мяту.

Совет: чеснок можно пропустить через пресс или мелко порубить.

Смешиваем все ингредиенты для маринада. Кунжутное масло заменяется обычным, растительным.

Заливаем соусом огурцы в пакете, закрываем и перетряхиваем несколько раз, чтобы все продукты смешались с соусом.

Отправляем пакет в холодильник, чтобы огурцы остыли и можно подавать к столу.

Хранить можно в емкости, накрыв крышкой и подавать к столу по мере потребности.

Чтобы закуска была еще ароматнее, добавляйте свои любимые специи и зелень.