Как надо делать малосольные огурцы. Самый правильный способ: такая закуска уйдет в один миг

Ароматные, очень вкусные и хрустящие, пикантные, быстрые малосольные огурчики прекрасно подходят к самым лучшим шашлыкам и прочим блюдам, которые будут у вас на праздничном столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 1 кг;
- соль, 1 ч.л;
- зелень любая по вкусу;
- мята;
- укроп зонтики;
- острый перец, половина;
- чеснок, 4 зубчика.
Для приготовления маринада потребуются:
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- кориандр, 1 ч.л;
- лимонный сок и кунжутное масло по 1 ст.л;
- соевый соус, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Если огурчики собраны с грядки, замачивать их в чистой воде не нужно, а вот вялые овощи, лучше замачивать несколько часов, чтобы они в маринаде получились хрустящими.
Огурцы режем крупными кусками и складываем в пакет.
Добавляем кусочки острого перца и дольки чеснока, рубленую зелень, укроп зонтики и мяту.
Совет: чеснок можно пропустить через пресс или мелко порубить.
Смешиваем все ингредиенты для маринада. Кунжутное масло заменяется обычным, растительным.
Заливаем соусом огурцы в пакете, закрываем и перетряхиваем несколько раз, чтобы все продукты смешались с соусом.
Отправляем пакет в холодильник, чтобы огурцы остыли и можно подавать к столу.
Хранить можно в емкости, накрыв крышкой и подавать к столу по мере потребности.
Чтобы закуска была еще ароматнее, добавляйте свои любимые специи и зелень.
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