Маковый творожник по-немецки. Начинка получается фантастически нежная и приятная

Маковый творожник по-немецки получается очень большим и высоким, а также безумно вкусным.
Маковый творожник по-немецки: ингредиенты
Тесто:
- Сливочное масло — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
Начинка:
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молоко — 750 мл. (семьсот пятьдесят грамм)
- Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Мак молотый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Манная крупа — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
Процесс приготовления:
- Холодное сливочное масло разотрите вместе с мукой и сахаром.
- На дно разъёмной формы выложите 2/3 крошки, утрамбуйте руками и уберите в холодильник.
- В большой кастрюльке смешайте сахар, молоко и масло для начинки, доведите до кипения.
- Затем добавьте в закипевшее молоко манку и мак, перемешайте и дайте постоять 10 минут.
- Взбейте творог с яйцом при помощи блендера.
- Затем к маковой массе добавьте творог и перемешайте.
- Выложите начинку на охлаждённое тесто, сверху посыпьте оставшейся от теста крошкой и поставьте в духовку на 1 час при 180 градусах.
Маковый творожник по-немецки невероятно вкусен и нежен.
Пеките на здоровье!
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