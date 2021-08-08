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Маковый творожник по-немецки. Начинка получается фантастически нежная и приятная

Маковый творожник по-немецки получается очень большим и высоким, а также безумно вкусным.

Маковый творожник по-немецки: ингредиенты

Маковый творожник по-немецки

Тесто:

  1. Сливочное масло — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  2. Мука — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сахар — 100 гр. (сто грамм)

Начинка:

  1. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Молоко — 750 мл. (семьсот пятьдесят грамм)
  3. Творог — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  5. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  6. Мак молотый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Манная крупа — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)

Процесс приготовления:

  • Холодное сливочное масло разотрите вместе с мукой и сахаром.
  • На дно разъёмной формы выложите 2/3 крошки, утрамбуйте руками и уберите в холодильник.
  • В большой кастрюльке смешайте сахар, молоко и масло для начинки, доведите до кипения.
  • Затем добавьте в закипевшее молоко манку и мак, перемешайте и дайте постоять 10 минут.
  • Взбейте творог с яйцом при помощи блендера.
  • Затем к маковой массе добавьте творог и перемешайте.
  • Выложите начинку на охлаждённое тесто, сверху посыпьте оставшейся от теста крошкой и поставьте в духовку на 1 час при 180 градусах.

Маковый творожник по-немецки невероятно вкусен и нежен.

Маковый творожник по-немецки. Начинка получается фантастически нежная и приятная 4

Пеките на здоровье!

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