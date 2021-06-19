Заливное из языка. Деликатес без которого не обходится ни один праздник

Заливное из языка — вкусное блюдо для праздничного стола, которое очень понравиться вашим гостям.

Заливное из языка: ингредиенты

Заливное из языка

  1. Язык свиной — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Вода — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
  3. Уксус рисовый или яблочный — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Соус соевый — 2 ч. л (две чайные ложки0
  6. Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Перец душистый и чёрный — по вкусу
  9. Хмели-сунел — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Выложите язык в холодную воду, доведите до кипения и варите пять минут.
  • Воду слейте, язык промойте, затем залейте чистой водой и варите на небольшом огне около 1,5 часа.
  • Язык достаньте из кастрюли и сразу опустите в холодную воду. Оставьте язык на 15 минут, чтобы легко его очистить.
  • Приготовьте маринад: воду смешайте с уксусом, солью, растительным маслом и сахаром, добавьте также остальные специи.
  • Нарежьте мелко чеснок и оставьте вместе с мясом на 15 минут. После этого залейте маринадом и перемешайте.
  • Затем накройте крышкой и отправьте в холодильник часов на 6-8, но не больше. Периодически перемешивайте.

Заливное из языка — деликатес, без которого не обходиться не один праздник.

Заливное из языка. Деликатес без которого не обходится ни один праздник 4

Приятного аппетита!

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