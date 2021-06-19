Заливное из языка. Деликатес без которого не обходится ни один праздник

Заливное из языка — вкусное блюдо для праздничного стола, которое очень понравиться вашим гостям.
Заливное из языка: ингредиенты
- Язык свиной — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Вода — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
- Уксус рисовый или яблочный — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соус соевый — 2 ч. л (две чайные ложки0
- Соль — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сахар — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Перец душистый и чёрный — по вкусу
- Хмели-сунел — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Выложите язык в холодную воду, доведите до кипения и варите пять минут.
- Воду слейте, язык промойте, затем залейте чистой водой и варите на небольшом огне около 1,5 часа.
- Язык достаньте из кастрюли и сразу опустите в холодную воду. Оставьте язык на 15 минут, чтобы легко его очистить.
- Приготовьте маринад: воду смешайте с уксусом, солью, растительным маслом и сахаром, добавьте также остальные специи.
- Нарежьте мелко чеснок и оставьте вместе с мясом на 15 минут. После этого залейте маринадом и перемешайте.
- Затем накройте крышкой и отправьте в холодильник часов на 6-8, но не больше. Периодически перемешивайте.
Свежие комментарии