Скатерть-Самобранка

5 308 подписчиков

То самое «Суворовское» печенье: изюминка в начинке. Рецепт шоколадной начинки

Одно время это печенье было в каждом кондитерском отделе, но потом оно вдруг исчезло и найти его сегодня, затруднительно.  Предлагаю вам свой рецепт вкусного и нежного печенья с шоколадной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • масло сливочное и сахарная пудра по 160 г;
  • мука, около 310 г;
  • соль, щепотка;
  • ванилин по вкусу.

Для приготовления начинки необходимо:

  • сгущенное молоко, 45 г;
  • сахарная помадка, 100 г;
  • какао, 25 г;
  • вода теплая, 1 ч.л.

Для украшения нужно:

  • шоколад, 90 г;
  • масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло взбиваем до пышности.

Всыпаем сахарную пудру и взбиваем.

Яйца взбиваем венчиком и вливаем массу частями в масло с пудрой, взбиваем.

Совет: как видите, в рецепте нет разрыхлителя и чтобы печенье было нежным, хорошо взбивайте массу на каждом этапе.

Муку просеиваем и частями всыпаем в массу, хорошо перемешиваем лопаткой.

Долго не мешайте, до однородности.

Противень застилаем пергаментом.

Тесто перекладываем в пакет и отрезаем уголок или используем кондитерский мешок.

Выдавливаем полоски теста на противень.

Выпекаем при 200 градусах около 10 – 12 минут до золотистости.

Растапливаем помадку в микроволновке, смешиваем с какао и сгущенным молоком, перемешиваем до однородности.

Начинку также перекладываем в пакет или кондитерской мешок и выдавливаем на нижнюю сторону печенья. Вторым печеньем накрываем и получаем двойное печенье с шоколадной прослойкой.

Растапливаем масло с шоколадом и опускаем одним кончиком печенье, получится глазурь.

Если начинка течет, тогда добавьте еще какао, чтобы начинка стала густой.

То самое «Суворовское» печенье: изюминка в начинке. Рецепт шоколадной начинки

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх