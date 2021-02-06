То самое «Суворовское» печенье: изюминка в начинке. Рецепт шоколадной начинки

Одно время это печенье было в каждом кондитерском отделе, но потом оно вдруг исчезло и найти его сегодня, затруднительно. Предлагаю вам свой рецепт вкусного и нежного печенья с шоколадной начинкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- масло сливочное и сахарная пудра по 160 г;
- мука, около 310 г;
- соль, щепотка;
- ванилин по вкусу.
Для приготовления начинки необходимо:
- сгущенное молоко, 45 г;
- сахарная помадка, 100 г;
- какао, 25 г;
- вода теплая, 1 ч.л.
Для украшения нужно:
- шоколад, 90 г;
- масло сливочное, 40 г.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло взбиваем до пышности.
Всыпаем сахарную пудру и взбиваем.
Яйца взбиваем венчиком и вливаем массу частями в масло с пудрой, взбиваем.
Совет: как видите, в рецепте нет разрыхлителя и чтобы печенье было нежным, хорошо взбивайте массу на каждом этапе.
Муку просеиваем и частями всыпаем в массу, хорошо перемешиваем лопаткой.
Долго не мешайте, до однородности.
Противень застилаем пергаментом.
Тесто перекладываем в пакет и отрезаем уголок или используем кондитерский мешок.
Выдавливаем полоски теста на противень.
Выпекаем при 200 градусах около 10 – 12 минут до золотистости.
Растапливаем помадку в микроволновке, смешиваем с какао и сгущенным молоком, перемешиваем до однородности.
Начинку также перекладываем в пакет или кондитерской мешок и выдавливаем на нижнюю сторону печенья. Вторым печеньем накрываем и получаем двойное печенье с шоколадной прослойкой.
Растапливаем масло с шоколадом и опускаем одним кончиком печенье, получится глазурь.
Если начинка течет, тогда добавьте еще какао, чтобы начинка стала густой.
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