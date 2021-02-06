То самое «Суворовское» печенье: изюминка в начинке. Рецепт шоколадной начинки

Одно время это печенье было в каждом кондитерском отделе, но потом оно вдруг исчезло и найти его сегодня, затруднительно. Предлагаю вам свой рецепт вкусного и нежного печенья с шоколадной начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

масло сливочное и сахарная пудра по 160 г;

мука, около 310 г;

соль, щепотка;

ванилин по вкусу.

Для приготовления начинки необходимо:

сгущенное молоко, 45 г;

сахарная помадка, 100 г;

какао, 25 г;

вода теплая, 1 ч.л.

Для украшения нужно:

шоколад, 90 г;

масло сливочное, 40 г.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло взбиваем до пышности.

Всыпаем сахарную пудру и взбиваем.

Яйца взбиваем венчиком и вливаем массу частями в масло с пудрой, взбиваем.

Совет: как видите, в рецепте нет разрыхлителя и чтобы печенье было нежным, хорошо взбивайте массу на каждом этапе.

Муку просеиваем и частями всыпаем в массу, хорошо перемешиваем лопаткой.

Долго не мешайте, до однородности.

Противень застилаем пергаментом.

Тесто перекладываем в пакет и отрезаем уголок или используем кондитерский мешок.

Выдавливаем полоски теста на противень.

Выпекаем при 200 градусах около 10 – 12 минут до золотистости.

Растапливаем помадку в микроволновке, смешиваем с какао и сгущенным молоком, перемешиваем до однородности.

Начинку также перекладываем в пакет или кондитерской мешок и выдавливаем на нижнюю сторону печенья. Вторым печеньем накрываем и получаем двойное печенье с шоколадной прослойкой.

Растапливаем масло с шоколадом и опускаем одним кончиком печенье, получится глазурь.

Если начинка течет, тогда добавьте еще какао, чтобы начинка стала густой.