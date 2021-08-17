Куриное филе в сливочном соусе с фасолью. Блюдо, которое разбавит обыденное меню

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью разбавит ваше обыденное меню и очень понравится вашим знакомым.

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью: ингредиенты

Фасоль — 300 гр. (триста грамм) Филе куриное — 400 гр. (четыреста грамм) Бульон — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров) Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка) Морковка — 1 шт. (одна штука) Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка) Житные сливки — 80 мл. (восемьдесят миллилитров) Измельчённый укроп — 2 ст. л (две столовые ложки) Маленький репчатый лук — 1 шт. (одна штука) Куркума — одна щепотка Соль, чёрный перец — по вкусу Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

Фасоль предварительно отварите в подсоленной воде, процедите и остудите.

Куриное филе разрежьте на более тонкие части, посолите, поперчите, обрызните оливковым маслом и присыпьте мукой.

Сковороду разогрейте со сливочным маслом и выложите туда подготовленное филе обжариваться на сильном огне с двух сторон на сильном огне по 2 минуты. Затем выложите на тарелку.

Лук очистите и нарежьте мелкими кусочками, затем отправьте его в ту же сковороду и обжарьте на среднем огне пару минут. Затем добавьте морковь, натёртую на крупной тёрке и продолжайте тушить 2 минуты.

Затем выложите туда обжаренное филе и влейте бульон. Затем добавьте куркуму, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите три минуты. При этом необходимо один раз перевернуть филе.

Несколько столовых ложек соуса нужно перелить в отдельную ёмкость и добавьте 3 ст. л сливок. Тщательно перемешайте и влейте остальные сливки. Снова перемешайте и перелейте в сковороду к остальным ингредиентам.

Следом добавьте измельчённый укроп и подготовленную фасоль перемешайте и продолжайте готовить ещё 1 минуту.

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью — вкусное и ароматное.

Приятного аппетита!