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Куриное филе в сливочном соусе с фасолью. Блюдо, которое разбавит обыденное меню

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью разбавит ваше обыденное меню и очень понравится вашим знакомым.

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью: ингредиенты

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью

  1. Фасоль — 300 гр. (триста грамм)
  2. Филе куриное — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Бульон — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  4. Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Морковка — 1 шт. (одна штука)
  6. Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Житные сливки — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  8. Измельчённый укроп — 2 ст. л (две столовые ложки)
  9. Маленький репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  10. Куркума — одна щепотка
  11. Соль, чёрный перец — по вкусу
  12. Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Фасоль предварительно отварите в подсоленной воде, процедите и остудите.
  • Куриное филе разрежьте на более тонкие части, посолите, поперчите, обрызните оливковым маслом и присыпьте мукой.
  • Сковороду разогрейте со сливочным маслом и выложите туда подготовленное филе обжариваться на сильном огне с двух сторон на сильном огне по 2 минуты. Затем выложите на тарелку.
  • Лук очистите и нарежьте мелкими кусочками, затем отправьте его в ту же сковороду и обжарьте на среднем огне пару минут. Затем добавьте морковь, натёртую на крупной тёрке и продолжайте тушить 2 минуты.
  • Затем выложите туда обжаренное филе и влейте бульон. Затем добавьте куркуму, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите три минуты. При этом необходимо один раз перевернуть филе.
  • Несколько столовых ложек соуса нужно перелить в отдельную ёмкость и добавьте 3 ст. л сливок. Тщательно перемешайте и влейте остальные сливки. Снова перемешайте  и перелейте в сковороду к остальным ингредиентам.
  • Следом добавьте измельчённый укроп и подготовленную фасоль перемешайте и продолжайте готовить ещё 1 минуту.

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью — вкусное и ароматное.

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью. Блюдо, которое разбавит обыденное меню 2

Приятного аппетита!

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