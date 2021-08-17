Куриное филе в сливочном соусе с фасолью. Блюдо, которое разбавит обыденное меню

Куриное филе в сливочном соусе с фасолью разбавит ваше обыденное меню и очень понравится вашим знакомым.
Куриное филе в сливочном соусе с фасолью: ингредиенты
- Фасоль — 300 гр. (триста грамм)
- Филе куриное — 400 гр. (четыреста грамм)
- Бульон — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Оливковое масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Морковка — 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Житные сливки — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Измельчённый укроп — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Маленький репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Куркума — одна щепотка
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Мука — 2 ст. л (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Фасоль предварительно отварите в подсоленной воде, процедите и остудите.
- Куриное филе разрежьте на более тонкие части, посолите, поперчите, обрызните оливковым маслом и присыпьте мукой.
- Сковороду разогрейте со сливочным маслом и выложите туда подготовленное филе обжариваться на сильном огне с двух сторон на сильном огне по 2 минуты. Затем выложите на тарелку.
- Лук очистите и нарежьте мелкими кусочками, затем отправьте его в ту же сковороду и обжарьте на среднем огне пару минут. Затем добавьте морковь, натёртую на крупной тёрке и продолжайте тушить 2 минуты.
- Затем выложите туда обжаренное филе и влейте бульон. Затем добавьте куркуму, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите три минуты. При этом необходимо один раз перевернуть филе.
- Несколько столовых ложек соуса нужно перелить в отдельную ёмкость и добавьте 3 ст. л сливок. Тщательно перемешайте и влейте остальные сливки. Снова перемешайте и перелейте в сковороду к остальным ингредиентам.
- Следом добавьте измельчённый укроп и подготовленную фасоль перемешайте и продолжайте готовить ещё 1 минуту.
Куриное филе в сливочном соусе с фасолью — вкусное и ароматное.
Приятного аппетита!
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