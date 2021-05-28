Простейший заливной пирог с мясом. С начинкой из зеленого лука и мяса

Простой рецепт очень вкусного пирога с начинкой из мяса и зеленого лука, свежей зелени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- сметана, 150 г;
- мука, 140 г;
- сыр, 70 г;
- куриное филе, 200 г;
- разрыхлитель, 1 пакетик;
- зелень, зеленый лук;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями. Остужаем и режем небольшими кусочками.
Яйца взбиваем с солью и перцем.
В яичную массу всыпаем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности.
Добавляем кусочки мяса, порубленный зеленый лук и зелень. Вымешиваем.
Форму для выпечки застилаем пергаментом и выкладываем массу, разравниваем.
Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, смотрите по своей духовке.
Сыр натираем на терке и посыпаем пирог, допекаем еще 5 – 10 минут.
Пирог получается мягким, ароматным, аппетитным. Очень вкусный как в горячем, так и в холодном виде.
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