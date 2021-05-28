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Простейший заливной пирог с мясом. С начинкой из зеленого лука и мяса

Простой рецепт очень вкусного пирога с начинкой из мяса и зеленого лука, свежей зелени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 3 шт;
  • сметана, 150 г;
  • мука, 140 г;
  • сыр, 70 г;
  • куриное филе, 200 г;
  • разрыхлитель, 1 пакетик;
  • зелень, зеленый лук;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями. Остужаем и режем небольшими кусочками.

Яйца взбиваем с солью и перцем.

В яичную массу всыпаем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности.

Добавляем кусочки мяса, порубленный зеленый лук и зелень. Вымешиваем.

Форму для выпечки застилаем пергаментом и выкладываем массу, разравниваем.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 30 минут, смотрите по своей духовке.

Сыр натираем на терке и посыпаем пирог, допекаем еще 5 – 10 минут.

Простейший заливной пирог с мясом. С начинкой из зеленого лука и мяса

Пирог получается мягким, ароматным, аппетитным. Очень вкусный как в горячем, так и в холодном виде.

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