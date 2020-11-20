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Быстрая пицца на сковородке – вкуснятина без особых усилий

Очень часто хочется что-то вкусное, но нет желания стоять на кухне и заниматься готовкой. Этот рецепт пиццы на сковороде избавит вас от долгого процесса готовки и вы сделаете очень вкусное блюдо, не отличимое от оригинального в духовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • майонез и сметана по 4 ст.л;
  • мука, 9 ст.л;
  • сыр, колбаса, помидоры, грибы, специи.

Процесс приготовления

Для теста смешиваем сметану и майонез, яйца и муку до однородности. Масса должна получиться как густая, домашняя сметана.

Сковороду смазываем растительным маслом (дно и бортики) и выливаем тесто.

На тесто выкладывайте кусочки и ломтики любых продуктов, которые вы используете для пиццы.

На начинку делаем сеточку из майонеза и посыпаем тертым сыром – чем больше сыра, тем вкуснее.

Накрываем сковороду крышкой и ставим на средний огонь.

Готовность проверяем по сыру: если уже расплавился, все, пицца готова.

Вынимаем из сковороды и перекладываем на блюдо, режем порционными кусочками и подаем к столу.

Быстрая пицца на сковородке – вкуснятина без особых усилий

Сегодня можно купить все специи для классической, итальянской пиццы, не забудьте их купить и использовать.

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