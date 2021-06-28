Скатерть-Самобранка

5 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...
  • ира
    в перечне скорее всего забыли написать, но в приготовлении лук указан в пп.1,5Драники, которые ...

Запечённая цветная капуста. Идеальное блюдо для любителей здоровой пищи

Запечённая цветная капуста- находка для всех худеющих.

Запечённая цветная капуста: Ингредиенты

Запечённая цветная капуста

  • Цветная капуста — 600 г ( шестьсот грамм)
  • Твердый сыр — 20 г ( двадцать грамм)
  • Лук — 1 шт. ( одна штука)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 1 ч. л. (  одна чайная ложка)
  • Панировочные сухари — 50 г ( пятьдесят грамм)
  • Оливковое масло — 3 ч. л. ( три чайные ложки)
  • Черный перец (молотый) по вкусу
  • Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Соцветия капусты выкладываем на противень и поливаем сверху оливковым маслом. Солим и перчим по вкусу.
  2. Запекаем при 180 С 20 минут, открывая каждые 5 минут духовку и перемешивая.
  3. Нарезаем мелко лук и чеснок.
  4. Обжариваем овощи на сковороде, затем уменьшаем огонь и всыпаем сухари. Готовим 3 минуты.
  5. Смесь остужаем и добавляем в нее тертый сыр и измельченный укроп.
  6. В горячую запеченную капусту всыпаем подготовленную смесь и быстро перемешиваем.

Запечённая цветная капуста: готова!

 

Запечённая цветная капуста. Идеальное блюдо для любителей здоровой пищи 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх