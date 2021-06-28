Запечённая цветная капуста. Идеальное блюдо для любителей здоровой пищи

Запечённая цветная капуста- находка для всех худеющих.
Запечённая цветная капуста: Ингредиенты
- Цветная капуста — 600 г ( шестьсот грамм)
- Твердый сыр — 20 г ( двадцать грамм)
- Лук — 1 шт. ( одна штука)
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 1 ч. л. ( одна чайная ложка)
- Панировочные сухари — 50 г ( пятьдесят грамм)
- Оливковое масло — 3 ч. л. ( три чайные ложки)
- Черный перец (молотый) по вкусу
- Соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Соцветия капусты выкладываем на противень и поливаем сверху оливковым маслом. Солим и перчим по вкусу.
- Запекаем при 180 С 20 минут, открывая каждые 5 минут духовку и перемешивая.
- Нарезаем мелко лук и чеснок.
- Обжариваем овощи на сковороде, затем уменьшаем огонь и всыпаем сухари. Готовим 3 минуты.
- Смесь остужаем и добавляем в нее тертый сыр и измельченный укроп.
- В горячую запеченную капусту всыпаем подготовленную смесь и быстро перемешиваем.
Запечённая цветная капуста: готова!
Приятного аппетита!
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