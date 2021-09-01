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Украинские Цибулячки. Они даже круче пельменей

Украинские Цибулячки — блюдо, которое понравится многим вашим знакомым.

Украинские Цибулячки: ингредиенты

Украинские Цибулячки

  1. Мясо — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Сметана 20% — 300 гр. (триста грамм)
  3. Лук — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  4. Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Молотая паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  6. Смесь перцев горошком — 2 ч. л (две чайные ложки)
  7. Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  8. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  9. Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  10. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Пучок свежего укропа

Рецепт приготовления:

  • Мясо порежьте на куски толщиной 1 см. Затем отбейте его с двух сторон, посолите, поперчите, выложите в пищевой контейнер, чтобы мясо немного пропиталось. Нарежьте половину лука полукольцами, высыпьте его в новый контейнер, добавьте соль, уксус, сахар, перец и немного зелени. Лук также должен отдельно мариноваться около 10 минут.
  • По истечении времени достаньте мясо и лук, на каждый кусочек выложите порцию лука и сверните в небольшой рулет. Затем обваляйте рулетики в муке, оставив примерно треть муки для последующего рецепта. Мясо обжарьте до золотистости.
  • Выложите румяные рулеты на отдельную тарелку. На сковороде с остатками муки обжарьте оставшуюся половину мелко нарезанного лука.
    К луку добавьте сметану, пару ложек муки и паприку. В конце всыпьте мелко нарезанный укроп и немного воды , чтобы смесь превратилась  хороший соус.
  • Затем достаньте цибулячли и выложить их на сковороду  с соусом. Тушите в закрытой сковороде на медленном огне около 40 минут.

Украинские Цибулячки — вкусно и сытно.

Украинские Цибулячки. Они даже круче пельменей 2

Приятного аппетита!

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