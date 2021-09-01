Украинские Цибулячки. Они даже круче пельменей

Украинские Цибулячки — блюдо, которое понравится многим вашим знакомым.
Украинские Цибулячки: ингредиенты
- Мясо — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сметана 20% — 300 гр. (триста грамм)
- Лук — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Мука — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Молотая паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Смесь перцев горошком — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Пучок свежего укропа
Рецепт приготовления:
- Мясо порежьте на куски толщиной 1 см. Затем отбейте его с двух сторон, посолите, поперчите, выложите в пищевой контейнер, чтобы мясо немного пропиталось. Нарежьте половину лука полукольцами, высыпьте его в новый контейнер, добавьте соль, уксус, сахар, перец и немного зелени. Лук также должен отдельно мариноваться около 10 минут.
- По истечении времени достаньте мясо и лук, на каждый кусочек выложите порцию лука и сверните в небольшой рулет. Затем обваляйте рулетики в муке, оставив примерно треть муки для последующего рецепта. Мясо обжарьте до золотистости.
- Выложите румяные рулеты на отдельную тарелку. На сковороде с остатками муки обжарьте оставшуюся половину мелко нарезанного лука. К луку добавьте сметану, пару ложек муки и паприку. В конце всыпьте мелко нарезанный укроп и немного воды , чтобы смесь превратилась хороший соус.
- Затем достаньте цибулячли и выложить их на сковороду с соусом. Тушите в закрытой сковороде на медленном огне около 40 минут.
Украинские Цибулячки — вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии