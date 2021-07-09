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Сочные крымские чебуреки. Сытная закуска из слоёного теста

Сочные крымские чебуреки получаются очень сочными и ароматными.

Сочные крымские чебуреки: ингредиенты

Сочные крымские чебуреки

  1. Мука – 2,5-3 ст. (от двух с полвиной до трёх стаканов)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Тёплая вода – ½ ст. (пол стакана)
  4. Подсолнечное масло – 1/3 ст. (треть стакана)
  5. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Начинка:

  1. Мясо – 800 г. (
  2. восемьсот грамм)
  3. Сливочное масло – 50 г. (пятьжесят грамм)
  4. Репчатый лук – 400 г. (четыреста грамм)
  5. Перец – по вкусу
  6. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Начнём готовить фарш. Тщательно зачистите от плёнок, сухожилий мясо и перемеолойте фарш. Добавьте к мясу луковицу, массу соль, перец и тщательно всё перемешайте.
  • В глубокую миску просейте муку. Всыпьте соль в стакан с тёплой водой и тщательно перемешайте, чтобы после в тесте не было мелких кристаллов.
  • Разбейте в центр горки из муки яйцо и влейте тонкой струйкой воду с солью.
  • Добавьте масло и начните быстро замешивать пластичную массу. Если мука забрала всю воду и сложно вымешивать, можете добавить немного тёплой вожы.
  • Заккройте плёнкой готовое тесто и оставьте отдыхать на 30 минут.
  • Раскатайте в тонкий пласт часть теста. Тарелкой выпежьте круг и на его половину положите 1 ст. л. мясной начинки и 1 ч. л. сливочного масла.
  • Закройте свободным краем начинку и защипните края.
  • Налейте на сковороду растительное масло столько, чтобы закрыть треть сковороды. С кажжой стотоны обжарьте чебуреки на сильном огне.

Сочные крымские чебуреки — сытно и вкусно.

Сочные крымские чебуреки. Сытная закуска из слоёного теста 2

Приятного аппетита!

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