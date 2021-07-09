Сочные крымские чебуреки. Сытная закуска из слоёного теста

Сочные крымские чебуреки получаются очень сочными и ароматными.
Сочные крымские чебуреки: ингредиенты
- Мука – 2,5-3 ст. (от двух с полвиной до трёх стаканов)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Тёплая вода – ½ ст. (пол стакана)
- Подсолнечное масло – 1/3 ст. (треть стакана)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Начинка:
- Мясо – 800 г. (
- восемьсот грамм)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьжесят грамм)
- Репчатый лук – 400 г. (четыреста грамм)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Начнём готовить фарш. Тщательно зачистите от плёнок, сухожилий мясо и перемеолойте фарш. Добавьте к мясу луковицу, массу соль, перец и тщательно всё перемешайте.
- В глубокую миску просейте муку. Всыпьте соль в стакан с тёплой водой и тщательно перемешайте, чтобы после в тесте не было мелких кристаллов.
- Разбейте в центр горки из муки яйцо и влейте тонкой струйкой воду с солью.
- Добавьте масло и начните быстро замешивать пластичную массу. Если мука забрала всю воду и сложно вымешивать, можете добавить немного тёплой вожы.
- Заккройте плёнкой готовое тесто и оставьте отдыхать на 30 минут.
- Раскатайте в тонкий пласт часть теста. Тарелкой выпежьте круг и на его половину положите 1 ст. л. мясной начинки и 1 ч. л. сливочного масла.
- Закройте свободным краем начинку и защипните края.
- Налейте на сковороду растительное масло столько, чтобы закрыть треть сковороды. С кажжой стотоны обжарьте чебуреки на сильном огне.
Сочные крымские чебуреки — сытно и вкусно.
Приятного аппетита!
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