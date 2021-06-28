Вкусные куриные котлеты: рецепт приготовления сочного и нежного блюда

Куриное мясо необходимо правильно готовить, чтобы они не получалось сухим и безвкусным. Предлагаю простой рецепт вкусный и сочных котлет, которые прекрасно подходят к любому гарниру.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 800 г;

крахмал, 4 ст.л;

сметана, 4 ст.л;

яйца, 2 – 3 шт;

чеснок, 2 зубчика;

лук, 1 шт;

укроп, специи, соль и перец.

Процесс приготовления

Мясо мелко режем.

Лук и зелень, чеснок мелко рубим.

Смешиваем все продукты с яйцами, крахмалом, солью, перцем и специями.

Накрываем емкость с фаршем и отправляем в холодильник на 30 минут.

Советы:

лучше оставить фарш более, чем на 30 минут хотя бы на 2 часа и за это время, несколько раз перемешиваем;

лука и зелени кладем много, так получится сочнее и вкуснее;

яиц также можно добавить больше, котлеты будут совсем не жирными, яйца не дадут мясу впитывать масло;

для сочности можно добавить тертые овощи (кабачок, морковь и т.д) или размоченный в воде батон (на 1 кг фарша 250 г мякиша);

на 1 кг фарша можно вбить 3 яйца, чтобы котлеты при жарке на стали жесткими.

Обжариваем рубленые котлетки, подаем с острыми, домашними соусами. Вкусно получается на сметане с молодыми или маринованными огурчиками, укропом и чесноком.