Скатерть-Самобранка

5 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Люка
    а почему яичный, а не грибной? их там больше)))Летним вечером го...
  • Елена Еленова
    Спасибо. Читать умею. ) Сколько лука - не указано. Для драников из картофеля , а не лука, количество лука важно.Драники, которые ...
  • ира
    в перечне скорее всего забыли написать, но в приготовлении лук указан в пп.1,5Драники, которые ...

Вкусные куриные котлеты: рецепт приготовления сочного и нежного блюда

Куриное мясо необходимо правильно готовить, чтобы они не получалось сухим и безвкусным. Предлагаю простой рецепт вкусный и сочных котлет, которые прекрасно подходят к любому гарниру.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • филе куриное, 800 г;
  • крахмал, 4 ст.л;
  • сметана, 4 ст.л;
  • яйца, 2 – 3 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • лук, 1 шт;
  • укроп, специи, соль и перец.

Процесс приготовления

Мясо мелко режем.

Лук и зелень, чеснок мелко рубим.

Смешиваем все продукты с яйцами, крахмалом, солью, перцем и специями.

Накрываем емкость с фаршем и отправляем в холодильник на 30 минут.

Советы:

  • лучше оставить фарш более, чем на 30 минут хотя бы на 2 часа и за это время, несколько раз перемешиваем;
  • лука и зелени кладем много, так получится сочнее и вкуснее;
  • яиц также можно добавить больше, котлеты будут совсем не жирными, яйца не дадут мясу впитывать масло;
  • для сочности можно добавить тертые овощи (кабачок, морковь и т.д) или размоченный в воде батон (на 1 кг фарша 250 г мякиша);
  • на 1 кг фарша можно вбить 3 яйца, чтобы котлеты при жарке на стали жесткими.

Обжариваем рубленые котлетки, подаем с острыми, домашними соусами. Вкусно получается на сметане с молодыми или маринованными огурчиками, укропом и чесноком.

Вкусные куриные котлеты: рецепт приготовления сочного и нежного блюда

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх