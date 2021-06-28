Вкусные куриные котлеты: рецепт приготовления сочного и нежного блюда

Куриное мясо необходимо правильно готовить, чтобы они не получалось сухим и безвкусным. Предлагаю простой рецепт вкусный и сочных котлет, которые прекрасно подходят к любому гарниру.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 800 г;
- крахмал, 4 ст.л;
- сметана, 4 ст.л;
- яйца, 2 – 3 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- лук, 1 шт;
- укроп, специи, соль и перец.
Процесс приготовления
Мясо мелко режем.
Лук и зелень, чеснок мелко рубим.
Смешиваем все продукты с яйцами, крахмалом, солью, перцем и специями.
Накрываем емкость с фаршем и отправляем в холодильник на 30 минут.
Советы:
- лучше оставить фарш более, чем на 30 минут хотя бы на 2 часа и за это время, несколько раз перемешиваем;
- лука и зелени кладем много, так получится сочнее и вкуснее;
- яиц также можно добавить больше, котлеты будут совсем не жирными, яйца не дадут мясу впитывать масло;
- для сочности можно добавить тертые овощи (кабачок, морковь и т.д) или размоченный в воде батон (на 1 кг фарша 250 г мякиша);
- на 1 кг фарша можно вбить 3 яйца, чтобы котлеты при жарке на стали жесткими.
Обжариваем рубленые котлетки, подаем с острыми, домашними соусами. Вкусно получается на сметане с молодыми или маринованными огурчиками, укропом и чесноком.
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