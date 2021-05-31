20 лет мариную огурцы только так. Очень вкусные и хрустящие

Маринованные огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными, ароматными, это идеальная закуска на любой праздничный стол. Да и просто к жареной картошке, они идеально подходит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- вода, 1.5 л;
- на это количество воды 2 ст.л. соли;
- сахар, 4 ст.л;
- уксус 9 %, 6 ст.л.
Процесс приготовления
В рецепте я указала пропорции соли и сахара, рассчитанные на 1.5 л воды. Поэтому внимательно рассчитывайте количество своих ингредиентов.
Огурцы промываем, отрезаем хвостики и заливаем чистой, холодной водой на 2 – 3 часа. Время замачивания зависит от степени свежести огурцов. Если у вас только снятые с грядки, их можно не замачивать.
В каждую банку раскладываем зонтики укропа, перец черный и горошком.
Раскладываем в банки огурцы.
Заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.
Сливаем воду и заливаем еще раз кипятком на 5 минут.
Кипятим воду и добавляем в нее соль и сахар, в нужных вам пропорциях.
Заливаем в каждую банку уксус, наливаем маринад.
Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем их до остывания.
Хранить такие огурчики можно в кладовке, подвале.
Огурцы получаются хрустящими, с натуральным ароматом и вкусом, прекрасно подходят к любым блюдам.
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