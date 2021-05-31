20 лет мариную огурцы только так. Очень вкусные и хрустящие

Маринованные огурцы по этому рецепту получаются очень вкусными, ароматными, это идеальная закуска на любой праздничный стол. Да и просто к жареной картошке, они идеально подходит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

вода, 1.5 л;

на это количество воды 2 ст.л. соли;

сахар, 4 ст.л;

уксус 9 %, 6 ст.л.

Процесс приготовления

В рецепте я указала пропорции соли и сахара, рассчитанные на 1.5 л воды. Поэтому внимательно рассчитывайте количество своих ингредиентов.

Огурцы промываем, отрезаем хвостики и заливаем чистой, холодной водой на 2 – 3 часа. Время замачивания зависит от степени свежести огурцов. Если у вас только снятые с грядки, их можно не замачивать.

В каждую банку раскладываем зонтики укропа, перец черный и горошком.

Раскладываем в банки огурцы.

Заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем на 5 минут.

Сливаем воду и заливаем еще раз кипятком на 5 минут.

Кипятим воду и добавляем в нее соль и сахар, в нужных вам пропорциях.

Заливаем в каждую банку уксус, наливаем маринад.

Закручиваем крышки, переворачиваем банки, укутываем их до остывания.

Хранить такие огурчики можно в кладовке, подвале.