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Куриное филе с тушеными овощами: удивительно просто и легко

Куриное филе с тушеными овощами! Диетическое куриное филе, приготовленное по нашему рецепту, подарит вам незабываемые вкусовые ощущения и красочное блюдо, дарящее хорошее настроение вам и вашим гостям своими сочными, радующими глаз красками.

Несмотря на то, что ингредиенты готовятся вместе и обогащают общий вкус блюда, каждый из них, тем не менее, сохраняет свой вкус.

Такой эффект достигается благодаря тому, что овощи нарезаются довольно крупными кусками, а также из-за особого метода готовки.

Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления.

Куриное филе с тушеными овощами

Куриное филе с тушеными овощами: ингредиенты

  • Куриное филе (в основном берётся грудка, но можно взять и филе с ножек без шкурки) – 500 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец сладкий – 2 шт.
  • Перец острый свежий чили или кайенский (по желанию) – 1 шт.
  • Брокколи – 200 г.
  • Лук – 1 головка
  • Стручковая зеленая фасоль или горох (можно взять консервированную) – 100-150 г
  • Сельдерей – 1-2 веточки
  • Семена кориандра, тимьян, черный душистый перец молотый, паприка, хлопья чили, соль
  • Растительное масло
  • Зелень (кинза, базилик, укроп) – по нескольку веточек каждого типа
  • Кунжут для украшения

Куриное филе с тушеными овощами: удивительно просто и легко

Куриное филе с тушеными овощами: пошаговый рецепт

  1. В разогретом масле обжарить нарезанное квадратиками по 3 см.
    куриное филе. Жарить нужно на сильном огне до румяной корочки.
  2. Переложить мясо шумовкой на отдельную посуду.
  3. В той же сковороде слегка поджарить лук до мягкости. Далее добавить мелко нарезанный острый перец, нашинкованный сельдерей и порезанную крупными кубиками морковь. Жарить пару минут.
  4. Положить в сковороду сладкий перец, брокколи, стручки фасоли и вернуть туда же жаренное филе. Посыпать специями и солью по вкусу.
  5. Перемешать, убрать огонь на минимум, накрыть крышкой и дать потушиться 7-10 минут.
  6. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.

Куриное филе с тушеными овощами: готов

Приятного аппетита!

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