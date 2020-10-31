Куриное филе с тушеными овощами: удивительно просто и легко

Куриное филе с тушеными овощами! Диетическое куриное филе, приготовленное по нашему рецепту, подарит вам незабываемые вкусовые ощущения и красочное блюдо, дарящее хорошее настроение вам и вашим гостям своими сочными, радующими глаз красками.

Несмотря на то, что ингредиенты готовятся вместе и обогащают общий вкус блюда, каждый из них, тем не менее, сохраняет свой вкус.

Такой эффект достигается благодаря тому, что овощи нарезаются довольно крупными кусками, а также из-за особого метода готовки.

Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления.

Куриное филе с тушеными овощами: ингредиенты

Куриное филе (в основном берётся грудка, но можно взять и филе с ножек без шкурки) – 500 г

Морковь – 1 шт.

Перец сладкий – 2 шт.

Перец острый свежий чили или кайенский (по желанию) – 1 шт.

Брокколи – 200 г.

Лук – 1 головка

Стручковая зеленая фасоль или горох (можно взять консервированную) – 100-150 г

Сельдерей – 1-2 веточки

Семена кориандра, тимьян, черный душистый перец молотый, паприка, хлопья чили, соль

Растительное масло

Зелень (кинза, базилик, укроп) – по нескольку веточек каждого типа

Кунжут для украшения

Куриное филе с тушеными овощами: пошаговый рецепт

В разогретом масле обжарить нарезанное квадратиками по 3 см. куриное филе. Жарить нужно на сильном огне до румяной корочки. Переложить мясо шумовкой на отдельную посуду. В той же сковороде слегка поджарить лук до мягкости. Далее добавить мелко нарезанный острый перец, нашинкованный сельдерей и порезанную крупными кубиками морковь. Жарить пару минут. Положить в сковороду сладкий перец, брокколи, стручки фасоли и вернуть туда же жаренное филе. Посыпать специями и солью по вкусу. Перемешать, убрать огонь на минимум, накрыть крышкой и дать потушиться 7-10 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.

Куриное филе с тушеными овощами: готов

Приятного аппетита!