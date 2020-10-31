Куриное филе с тушеными овощами: удивительно просто и легко

Куриное филе с тушеными овощами! Диетическое куриное филе, приготовленное по нашему рецепту, подарит вам незабываемые вкусовые ощущения и красочное блюдо, дарящее хорошее настроение вам и вашим гостям своими сочными, радующими глаз красками.
Несмотря на то, что ингредиенты готовятся вместе и обогащают общий вкус блюда, каждый из них, тем не менее, сохраняет свой вкус.
Такой эффект достигается благодаря тому, что овощи нарезаются довольно крупными кусками, а также из-за особого метода готовки.
Ниже приводим пошаговый рецепт приготовления.
Куриное филе с тушеными овощами: ингредиенты
- Куриное филе (в основном берётся грудка, но можно взять и филе с ножек без шкурки) – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Перец сладкий – 2 шт.
- Перец острый свежий чили или кайенский (по желанию) – 1 шт.
- Брокколи – 200 г.
- Лук – 1 головка
- Стручковая зеленая фасоль или горох (можно взять консервированную) – 100-150 г
- Сельдерей – 1-2 веточки
- Семена кориандра, тимьян, черный душистый перец молотый, паприка, хлопья чили, соль
- Растительное масло
- Зелень (кинза, базилик, укроп) – по нескольку веточек каждого типа
- Кунжут для украшения
Куриное филе с тушеными овощами: пошаговый рецепт
- В разогретом масле обжарить нарезанное квадратиками по 3 см. куриное филе. Жарить нужно на сильном огне до румяной корочки.
- Переложить мясо шумовкой на отдельную посуду.
- В той же сковороде слегка поджарить лук до мягкости. Далее добавить мелко нарезанный острый перец, нашинкованный сельдерей и порезанную крупными кубиками морковь. Жарить пару минут.
- Положить в сковороду сладкий перец, брокколи, стручки фасоли и вернуть туда же жаренное филе. Посыпать специями и солью по вкусу.
- Перемешать, убрать огонь на минимум, накрыть крышкой и дать потушиться 7-10 минут.
- Перед подачей посыпать рубленой зеленью.
Куриное филе с тушеными овощами: готов
Приятного аппетита!
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