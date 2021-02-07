Великолепная Пицца на сковороде всего за 5 минут — когда нужно быстро перекусить

Вкусная пицца на сковороде и всего лишь за 15 минут – великолепное решение, когда очень мало времени, а нужно что-нибудь по-быстрому приготовить поесть.

Пицца на сковороде: ингредиенты

Для теста:

два яйца

девять столовых ложек муки

восемь столовых ложек кефира или сметаны

треть чайной ложки соли

Для начинки:

один маленький помидор

сто граммов колбасы, сосисок или отварного мяса

пятьдесят граммов сыра

Вкусная пицца на сковороде всего за 15 минут

Начать надо с начинки:

Колбасу нарезать кружочками, а потом – брусочками.

Сыр натереть на крупной фракции терки.

Помидор помыть, просушить разделить на четыре части, а затем четвертинки порезать на тонкие пластинки.

А теперь нужно подготовить тесто:

В глубокую пиалу вбить яйца, посолить их и взбить миксером до получения легкой пены.

К яйцам влить кефир или сметану и вновь взбить миксером.

В полученную смесь просеять муку и взбить миксером на маленькой скорости. В итоге должны получить тесто по консистенции схожей со сметаной.

Вкусная пицца – последний этап:

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь.

Влить в нее растительное масло. Немного прокрутив сковороду, равномерно распределить его по ее поверхности.

Затем в сковороду залить тесто и равномерно распределить его при помощи силиконовой лопаточки.

Поверх теста выложить брусочки колбасы.

Верхним слоем аккуратно распределить помидорные пластинки.

Сверху все обильно посыпать натертым сыром.

Огонь под сковородой установить чуть выше минимума.

Сковороду накрыть крышкой и готовить пиццу чуточку больше десяти минут. Как только тесто пропечется, что можно проверить деревянной шпажкой, пицца – готова.

Ну вот, наша великолепная вкусная пицца готова! На ее приготовление нам понадобилось буквально 15 минут.

Выложите ее из сковороды на плоскую большую тарелку, разрежьте специальным ножом на порционные кусочки и подайте к столу.

Пицца на сковороде: Видео

Приятного всем аппетита!