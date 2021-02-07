Великолепная Пицца на сковороде всего за 5 минут — когда нужно быстро перекусить

Вкусная пицца на сковороде и всего лишь за 15 минут – великолепное решение, когда очень мало времени, а нужно что-нибудь по-быстрому приготовить поесть.
Пицца на сковороде: ингредиенты
Для теста:
- два яйца
- девять столовых ложек муки
- восемь столовых ложек кефира или сметаны
- треть чайной ложки соли
Для начинки:
- один маленький помидор
- сто граммов колбасы, сосисок или отварного мяса
- пятьдесят граммов сыра
Вкусная пицца на сковороде всего за 15 минут
Начать надо с начинки:
- Колбасу нарезать кружочками, а потом – брусочками.
- Сыр натереть на крупной фракции терки.
- Помидор помыть, просушить разделить на четыре части, а затем четвертинки порезать на тонкие пластинки.
А теперь нужно подготовить тесто:
- В глубокую пиалу вбить яйца, посолить их и взбить миксером до получения легкой пены.
- К яйцам влить кефир или сметану и вновь взбить миксером.
- В полученную смесь просеять муку и взбить миксером на маленькой скорости. В итоге должны получить тесто по консистенции схожей со сметаной.
Вкусная пицца – последний этап:
- Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь.
- Влить в нее растительное масло. Немного прокрутив сковороду, равномерно распределить его по ее поверхности.
- Затем в сковороду залить тесто и равномерно распределить его при помощи силиконовой лопаточки.
- Поверх теста выложить брусочки колбасы.
- Верхним слоем аккуратно распределить помидорные пластинки.
- Сверху все обильно посыпать натертым сыром.
- Огонь под сковородой установить чуть выше минимума.
- Сковороду накрыть крышкой и готовить пиццу чуточку больше десяти минут. Как только тесто пропечется, что можно проверить деревянной шпажкой, пицца – готова.
Ну вот, наша великолепная вкусная пицца готова! На ее приготовление нам понадобилось буквально 15 минут.
Выложите ее из сковороды на плоскую большую тарелку, разрежьте специальным ножом на порционные кусочки и подайте к столу.
Пицца на сковороде: Видео
Приятного всем аппетита!
Великолепная Пицца на сковороде всего за 5 минут - когда нужно быстро перекусить - На Кухне
Вкусная пицца на сковороде и всего лишь за 15 минут – великолепное решение, когда очень мало времени, а нужно что-нибудь по-быстрому приготовить поесть.
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