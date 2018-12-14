Салат «Новогодний» — моя фишка, готовлю каждый год

Ингредиенты:

500г филе курицы или индейки

100 г сыра

5 яиц

100 г грецких орехов

150 г чернослива

майонез

соль

Приготовление:

Отвариваем филе до готовности. Остужаем и нарезаем мелко.

Чернослив мелко нарезаем.

Измельчаем орехи в блендере, можно порубить ножом.

Белки отделяем от желтков. Натираем белки на мелкой терке.

Желтки натираем на мелкой терке.

Натираем сыр на мелкой терке.

Выкладываем на дно тарелки филе, солим, смазываем майонезом.

На филе выкладываем желтки, смазываем тонким слоем майонеза.

На желтки выкладываем чернослив, смазываем майонезом.

Сверху выкладываем сыр и смазываем немного майонезом.

Затем выкладываем орехи, немного смазываем майонезом.

На орехи выкладываем белки.

Украшаем, сделав циферблат из тонко нарезанной морковки.

Приятного аппетита!