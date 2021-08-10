Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...

Творожная запеканка с тыквой. Отличное блюдо на завтрак

Творожная запеканка с тыквой получается не только вкусной, но и полезной.

Творожная запеканка с тыквой: ингредиенты

Творожная запеканка с тыквой

  1. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Тыква — 800 гр. (восемьсот грамм)
  3. Кукурузный крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  5. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  6. Мак — 25 гр. (двадцать пять грамм)
  7. Сметана — 100 гр. (то грамм)
  8. Цедра одного апельсина

Способ приготовления:

Творожная запеканка с тыквой. Отличное блюдо на завтрак 4

  • Мякоть тыквы поставьте запекаться в духовку, 100 грамм мякоти оставьте на заливку, а остальную отожмите через сложенную в несколько слоёв марлю. Затем просушенную тыкву измельчите в блендере или мясорубке, добавьте 70 гр. сахара, цедру, 1 ст. л крахмала, 2 яйца и  перемешайте.
  • Мак проварите на небольшом огне 15 минут, затем слейте воду и просушите.
  • В блендере смешайте творог и 100 гр. сахара до однородной массы, добавьте 2 яйца, 1 ст. л крахмала и мак.
  • Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой, смажьте маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Поочерёдно выкладывайте по ложке то одной, то другой массы.
  • Постучите слегка формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась.
  • При помощи деревянной шпажки сделайте по центру несколько лучиков и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.
  • Приготовьте заливку — смешайте сметану, 30 гр. сахара, 1 яйцо,100 гр. тыквенного пюре.
  • Залейте ей готовую запеканку и оставьте в духовке ещё на 10 минут.

Творожная запеканка с тыквой. Отличное блюдо на завтрак 5

Творожная запеканка с тыквой получается очень красивой и безумно вкусной.

Творожная запеканка с тыквой. Отличное блюдо на завтрак 6

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх