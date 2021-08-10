Творожная запеканка с тыквой. Отличное блюдо на завтрак

Творожная запеканка с тыквой получается не только вкусной, но и полезной.
Творожная запеканка с тыквой: ингредиенты
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Тыква — 800 гр. (восемьсот грамм)
- Кукурузный крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Мак — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Сметана — 100 гр. (то грамм)
- Цедра одного апельсина
Способ приготовления:
- Мякоть тыквы поставьте запекаться в духовку, 100 грамм мякоти оставьте на заливку, а остальную отожмите через сложенную в несколько слоёв марлю. Затем просушенную тыкву измельчите в блендере или мясорубке, добавьте 70 гр. сахара, цедру, 1 ст. л крахмала, 2 яйца и перемешайте.
- Мак проварите на небольшом огне 15 минут, затем слейте воду и просушите.
- В блендере смешайте творог и 100 гр. сахара до однородной массы, добавьте 2 яйца, 1 ст. л крахмала и мак.
- Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой, смажьте маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Поочерёдно выкладывайте по ложке то одной, то другой массы.
- Постучите слегка формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась.
- При помощи деревянной шпажки сделайте по центру несколько лучиков и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.
- Приготовьте заливку — смешайте сметану, 30 гр. сахара, 1 яйцо,100 гр. тыквенного пюре.
- Залейте ей готовую запеканку и оставьте в духовке ещё на 10 минут.
Творожная запеканка с тыквой получается очень красивой и безумно вкусной.
Пеките на здоровье!
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