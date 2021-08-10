Творожная запеканка с тыквой. Отличное блюдо на завтрак

Творожная запеканка с тыквой получается не только вкусной, но и полезной.

Творожная запеканка с тыквой: ингредиенты

Творог — 500 гр. (пятьсот грамм) Тыква — 800 гр. (восемьсот грамм) Кукурузный крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки) Яйца — 5 шт. (пять штук) Сахар — 200 гр. (двести грамм) Мак — 25 гр. (двадцать пять грамм) Сметана — 100 гр. (то грамм) Цедра одного апельсина

Способ приготовления:

Мякоть тыквы поставьте запекаться в духовку, 100 грамм мякоти оставьте на заливку, а остальную отожмите через сложенную в несколько слоёв марлю. Затем просушенную тыкву измельчите в блендере или мясорубке, добавьте 70 гр. сахара, цедру, 1 ст. л крахмала, 2 яйца и перемешайте.

Мак проварите на небольшом огне 15 минут, затем слейте воду и просушите.

В блендере смешайте творог и 100 гр. сахара до однородной массы, добавьте 2 яйца, 1 ст. л крахмала и мак.

Форму для выпекания застелите пергаментной бумагой, смажьте маслом и посыпьте небольшим количеством муки. Поочерёдно выкладывайте по ложке то одной, то другой массы.

Постучите слегка формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась.

При помощи деревянной шпажки сделайте по центру несколько лучиков и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут.

Приготовьте заливку — смешайте сметану, 30 гр. сахара, 1 яйцо,100 гр. тыквенного пюре.

Залейте ей готовую запеканку и оставьте в духовке ещё на 10 минут.

Творожная запеканка с тыквой получается очень красивой и безумно вкусной.

Пеките на здоровье!