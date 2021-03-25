Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

Решил на днях приготовить себе борща и вдруг выяснил, что многие люди не знают и не умеют делать его по-настоящему красным. Поэтому считаю своим долгом пролить свет на этот момент и таки научить незнающих.

Способ стар как мир. И им всегда пользуются в общепите. Иначе красота борща может пострадать.

Итак. Главное правило (теория), о котором нам нужно знать. Кислотность не дает цвету потеряться. Это очень важный момент, из которого следует, что при термической обработке свеклы нам нужно добавлять в нее кислоту. Но и в этом случае цвет может потеряться, если переварить. Поэтому переходим к практической части, где наглядно все покажу.

Как варить сам борщ, я думаю, что вам не нужно рассказывать. Но если вам вдруг будет интересно как это делаю я, то пишите в комментах. Я на всякий случай нафоткал приготовление ))).

Как сделать борщ красным

Тут два шага, которые очень важны.

1. Свеклу мы обжариваем с томатной пастой (ну как обычно), а потом заливаем водой и тушим. НО! Вместе с водой мы добавляем еще и уксус. Таким образом во время тушения свекла хоть и потеряет в цвете, но не критично.

2. Естественная краска для борща. Вот самый секретный секрет!

Свеклу нам нужно очень хорошо помыть от грязи перед приготовлением, можно даже потереть железной губкой, но слегка.

Затем отрезаем верхушку и низ. Делается это по причине того, что гряз оттуда очень тяжело вычистить, поэтому лучше отрезать.

Теперь чистим свеклу. Я обычно делаю это овощечисткой (экономкой), но очистки мы не в коем случае не выкидываем. Кидаем их в кастрюлю, заливаем водой и добавляем уксус (9% в моем случае) 2-3 ложки будет достаточно.

Ставим будущую краску на саааааамый маленький огонь, который вообще у вас может быть. Краска будет настаиваться и становиться насыщенней.

Прошу заметить, что на пятилитровую кастрюлю у меня было всего две свеклы среднего размера.

Пусть наша краска стоит на огне на протяжении всего времени приготовления.

Как правильно добавлять краску

Краску, как вы догадались, нужно добавлять в конце. Но сделать это нужно правильно. Когда борщ полностью готов, то убавьте огонь, чтоб он не кипел. Затем добавьте краску и доведите его до вкуса. Включаем огонь, даем борщу вскипеть и сразу выключаем. Чем больше будет кипеть борщ с краской тем больше он потеряет цвет.

Таким образом из пары свеколок мы можем сделать красный, но конечно не супер насыщенно алый цвет. Чем больше свеклы — тем больше кожуры — тем насыщеннее краска.

Ну и вот мой королевский обед. Желаю каждому такой вкуснятины!