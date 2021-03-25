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Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

Решил на днях приготовить себе борща и вдруг выяснил, что многие люди не знают и не умеют делать его по-настоящему красным. Поэтому считаю своим долгом пролить свет на этот момент и таки научить незнающих.

Способ стар как мир. И им всегда пользуются в общепите. Иначе красота борща может пострадать.

Итак. Главное правило (теория), о котором нам нужно знать. Кислотность не дает цвету потеряться. Это очень важный момент, из которого следует, что при термической обработке свеклы нам нужно добавлять в нее кислоту. Но и в этом случае цвет может потеряться, если переварить. Поэтому переходим к практической части, где наглядно все покажу.

Как варить сам борщ, я думаю, что вам не нужно рассказывать. Но если вам вдруг будет интересно как это делаю я, то пишите в комментах. Я на всякий случай нафоткал приготовление ))).

Как сделать борщ красным

Тут два шага, которые очень важны.

1. Свеклу мы обжариваем с томатной пастой (ну как обычно), а потом заливаем водой и тушим. НО! Вместе с водой мы добавляем еще и уксус. Таким образом во время тушения свекла хоть и потеряет в цвете, но не критично.

Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

2. Естественная краска для борща. Вот самый секретный секрет!

Свеклу нам нужно очень хорошо помыть от грязи перед приготовлением, можно даже потереть железной губкой, но слегка.

Затем отрезаем верхушку и низ. Делается это по причине того, что гряз оттуда очень тяжело вычистить, поэтому лучше отрезать.

Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

Теперь чистим свеклу. Я обычно делаю это овощечисткой (экономкой), но очистки мы не в коем случае не выкидываем. Кидаем их в кастрюлю, заливаем водой и добавляем уксус (9% в моем случае) 2-3 ложки будет достаточно.

Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

Ставим будущую краску на саааааамый маленький огонь, который вообще у вас может быть. Краска будет настаиваться и становиться насыщенней.

Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

Прошу заметить, что на пятилитровую кастрюлю у меня было всего две свеклы среднего размера.

Пусть наша краска стоит на огне на протяжении всего времени приготовления.

Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара

Как правильно добавлять краску

Краску, как вы догадались, нужно добавлять в конце. Но сделать это нужно правильно. Когда борщ полностью готов, то убавьте огонь, чтоб он не кипел. Затем добавьте краску и доведите его до вкуса. Включаем огонь, даем борщу вскипеть и сразу выключаем. Чем больше будет кипеть борщ с краской тем больше он потеряет цвет.

Таким образом из пары свеколок мы можем сделать красный, но конечно не супер насыщенно алый цвет. Чем больше свеклы — тем больше кожуры — тем насыщеннее краска.

Ну и вот мой королевский обед. Желаю каждому такой вкуснятины!

Как сделать борщ по-настоящему красным. Секрет, которым пользуются все повара
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