Почему магазинные помидоры «пластмассовые» и невкусные. И как все-таки их сделать съедобными

Помидоры, выращиваемые в теплицах не имеют того настоящего вкуса и аромата, которыми славятся овощи, выращиваемые на грудках.

Но даже зимой хочется что-то свежее, поэтому мы и покупаем в магазине такие тепличные овощи.

Безвкусные овощи получаются потому, что некоторые из них срывают зелеными, чтобы доставить потребителю уже в спелом виде.

Некоторые производители используют в теплицах разные удобрения, которые заставляют овощи быстро расти, но при этом, они теряют все свои вкусовые качества.

Улучшить вкус можно, поместив томаты в горячую (до 60 градусов) воду на 10 минут.

Остужаем, режем кусочками, солим и посыпаем сахаром по вкусу, поливаем растительным маслом и перемешиваем.

Оставляем на 10 минут и подаем салат к столу. Можно еще добавить немного уксуса, вкуснее всего с яблочным.