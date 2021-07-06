Гости не поверили, что здесь только кабачок, куриная грудка и яйцо (без муки, манки, крахмала). Мяса всего 40%, а как котлеты

Получаются очень нежные, сочные, с ароматом специй то-ли оладьи, то-ли котлетки. Это ПП рецепт, потому что в нём НЕ будет ни муки, ни манки, ни картофеля, ни крахмала. А чтобы было совсем правильно, эти оладьи можно запечь в духовке или приготовить на водяной бане. Ну и последнее, что хочу сказать, делать эти котлеты — оладьи от силы полчаса.

Итак готовим.

Один средний молоденький кабачок режем крупными кубиками, чтобы затем его можно было пропустить через мясорубку или перебить блендером.

Также на крупные куски режем лук.

Теперь берём куриное филе и режем его на такие же кусочки, подходящее для блендера или мясорубки. В этом рецепте необходимо использовать именно куриную грудку, потому что она хорошо впитает в себя сок кабачка.

Сначала выкладываем в чашу комбайна (или блендера) кабачки лук и чеснок и превращаем их в однородную массу.

Затем добавляем сюда куриную грудку и снова пробиваем комбайном до получения однородной массы.

Вот такая масса должна у нас получится.

Выкладываем эту массу в чашу.

Теперь вбиваем сюда одно яйцо и добавляем две столовые ложки овсяных хлопьев. Предварительная эти овсяные хлопья я измельчила блендером до очень мелкого состояние, почти что муки.

Сразу добавляем соль, чёрный молотый перец, немного сушеного чеснока, и специй для курицы.

В состав моих специй для курицы входит молотый кориандр, хмели-сунели, сладкая паприка, сушёные базилик и петрушка.

Как следует перемешиваем всё, и наша масса для котлет — оладий готова.

Жарим эти то-ли котлеты, то-ли оладьи на небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла по паре минут с каждой стороны. Массу на сковороду я выкладываю ложкой, а затем придаю ей форму котлетки.

Жарим без крышки, чтобы из-за пара котлетки не сжимались, и сок оставался внутри.

И вот так быстро, действительно за полчаса, я наготовила целую гору вкусных котлеток на ужин своей семье.