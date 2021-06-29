Клубничный десерт. На всё про всё уйдёт тридцать минут

Клубничный десерт займёт у вас — 30 минут, 300 г ягод и 100 г печенья.
Клубничный десерт: Ингредиенты
- 300 г клубники ( триста грамм)
- 100 г печенья (сто грамм)
- 400 г натурального йогурта без добавок ( четыреста грамм)
- 1,5–2 плитки белого шоколада ( две плитки)
- 10 г сухого желатина ( десять грамм)
- 50 мл воды ( пятьдесят миллилитров)
Рецепт приготовления:
- Пакетик желатина (10 г) залей холодной водой, тщательно перемешай и оставь набухать на время, указанное на упаковке.
- Клубнику вымой и нарежь тонкими пластинками. Глубокую миску с овальным дном застели пищевой пленкой. На дно и боковые стороны миски уложи ломтики клубники в один слой и отставь на время в сторонку.
- Приступайте к приготовлению крема! Растопите шоколад на водяной бане и смешай с йогуртом. Если крем получается недостаточно сладкий, добавьте в него немного сахарной пудры.
- Набухший желатин растопите в микроволновой печи или на водяной бане. Но ни в коем не случае не кипятить, ведь тогда он потеряет свои свойства. Добавить растопленный желатин в крем и тщательно перемешать. Готово!
- Возьмите миску, в которую вы уложили клубнику, на дно влейте немного крема, а затем выложите слой из печенья. В рецепте используется галетное, но можно взять и крекеры, и песочное, причем не целое, а молотое в крошку. В общем, как душе угодно. Следующий слой — снова из крема. А вот за ним выложить слой из клубники. Чередуя слои, пока есть место в форме, но учтите, что самый верхний слой должен быть из печенья.
- Готовый десерт отправить в холодильник минимум на 3 часа, можно на всю ночь. Когда десерт застынет, переложить его на блюдо, предварительно перевернув, снять пищевую пленку и скорее подавать к столу
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