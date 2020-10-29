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Стожки из фарша: вкус – изумительный, аромат – обалденный!

Стожки из фарша! Сегодня на ужин приготовим очень вкусное блюдо – стожки из фарша.

Стожки из фарша:

Мясные стожки – это такие плоские котлетки с начинкой в виде горки. В классике они представляют собой мясную котлету, на которой слоями выкладывается лук, картошка, сыр, майонез и т.д.

Стожки из фарша по нашему рецепту готовятся очень быстро. Получаются они ну очень сочными и вкусными. Все будут в восторге — и гости, и домочадцы.

Стожки из фарша

Стожки из фарша: ингредиенты

  • шестьсот граммов свинины
  • четыреста граммов картофеля
  • два зубчика чеснока
  • триста граммов репчатого лука
  • сто пятьдесят граммов твердого сыра
  • два яйца
  • соль и перец – по вкусу
  • растительное масло
  • пятьдесят граммов майонеза

Стожки из фарша: как же готовятся

Стожки из фарша

  • Кусок свиного филе хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и дважды пропустить через мясорубку. В этом случае фарш будет более нежным.
  • Выложить свиной фарш в глубокую емкость, добавить черный молотый перец и соль.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в емкость к фаршу.
  • Все хорошо перемешать ложечкой.
  • Яйца залить подсоленной водой и отварить вкрутую. Затем сваренные яйца остудить, почистить и пропустить через мелкую фракцию терки.
  • Репчатый лук почистить, помыть, просушить и нарезать каждую луковицу на четвертинки.
    Затем порезать четвертинки тонкими пластинками.
  • Противень смазать при помощи специальной кисточки растительным маслом.
  • Затем в противень запустить лук.
  • Теперь же, смочив руки холодной водой, нужно сформировать котлетки. Нужно брать по столовой ложке фарша, скатать его в шарик, а затем приплюснуть руками. Должна получится толстенькая лепешка из фарша.
  • Мясные лепешки аккуратно разложить поверх лука. Если мясо готовить на луковой подушке, то оно пропитается луковым соком и ароматом и получится очень вкусным.

Стожки из фарша

  • Картофель почистить, помыть, натереть на мелкой терке. Выложить его в глубокую емкость и посолить. Затем картофель нужно отжать от выделившегося сока.
  • Поверх мясных лепешек выложить натертые яйца, а затем – отжатый картофель.
  • Сыр натереть на той же терке и выложить поверх картофеля.
  • Сверху поверх сыра кондитерским мешочком сделать сеточку из майонеза.
  • Блюдо отправить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку минут на сорок пять.

Стожки из фарша

Ну вот мы и приготовили на ужин вкуснейшее блюдо – стожки из фарша.

Выложите их на красивую тарелочку и можно подавать к столу.

Стожки из фарша: готов

Аромат стоит обалденный. Все сразу же сбегаются к столу. Хватайте свой кусочек, а то не достанется!

Стожки из фарша: видео

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