Стожки из фарша: вкус – изумительный, аромат – обалденный!

Стожки из фарша! Сегодня на ужин приготовим очень вкусное блюдо – стожки из фарша.

Стожки из фарша:

Мясные стожки – это такие плоские котлетки с начинкой в виде горки. В классике они представляют собой мясную котлету, на которой слоями выкладывается лук, картошка, сыр, майонез и т.д.

Стожки из фарша по нашему рецепту готовятся очень быстро. Получаются они ну очень сочными и вкусными. Все будут в восторге — и гости, и домочадцы.

Стожки из фарша: ингредиенты

шестьсот граммов свинины

четыреста граммов картофеля

два зубчика чеснока

триста граммов репчатого лука

сто пятьдесят граммов твердого сыра

два яйца

соль и перец – по вкусу

растительное масло

пятьдесят граммов майонеза

Стожки из фарша: как же готовятся

Кусок свиного филе хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и дважды пропустить через мясорубку. В этом случае фарш будет более нежным.

Выложить свиной фарш в глубокую емкость, добавить черный молотый перец и соль.

Чеснок почистить и пропустить через пресс в емкость к фаршу.

Все хорошо перемешать ложечкой.

Яйца залить подсоленной водой и отварить вкрутую. Затем сваренные яйца остудить, почистить и пропустить через мелкую фракцию терки.

Репчатый лук почистить, помыть, просушить и нарезать каждую луковицу на четвертинки. Затем порезать четвертинки тонкими пластинками.

Затем порезать четвертинки тонкими пластинками. Противень смазать при помощи специальной кисточки растительным маслом.

Затем в противень запустить лук.

Теперь же, смочив руки холодной водой, нужно сформировать котлетки. Нужно брать по столовой ложке фарша, скатать его в шарик, а затем приплюснуть руками. Должна получится толстенькая лепешка из фарша.

Мясные лепешки аккуратно разложить поверх лука. Если мясо готовить на луковой подушке, то оно пропитается луковым соком и ароматом и получится очень вкусным.

Картофель почистить, помыть, натереть на мелкой терке. Выложить его в глубокую емкость и посолить. Затем картофель нужно отжать от выделившегося сока.

Поверх мясных лепешек выложить натертые яйца, а затем – отжатый картофель.

Сыр натереть на той же терке и выложить поверх картофеля.

Сверху поверх сыра кондитерским мешочком сделать сеточку из майонеза.

Блюдо отправить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку минут на сорок пять.

Ну вот мы и приготовили на ужин вкуснейшее блюдо – стожки из фарша.

Выложите их на красивую тарелочку и можно подавать к столу.

Стожки из фарша: готов

Аромат стоит обалденный. Все сразу же сбегаются к столу. Хватайте свой кусочек, а то не достанется!

Стожки из фарша: видео