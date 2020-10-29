Стожки из фарша: вкус – изумительный, аромат – обалденный!

Стожки из фарша! Сегодня на ужин приготовим очень вкусное блюдо – стожки из фарша.
Стожки из фарша:
Мясные стожки – это такие плоские котлетки с начинкой в виде горки. В классике они представляют собой мясную котлету, на которой слоями выкладывается лук, картошка, сыр, майонез и т.д.
Стожки из фарша по нашему рецепту готовятся очень быстро. Получаются они ну очень сочными и вкусными. Все будут в восторге — и гости, и домочадцы.
Стожки из фарша: ингредиенты
- шестьсот граммов свинины
- четыреста граммов картофеля
- два зубчика чеснока
- триста граммов репчатого лука
- сто пятьдесят граммов твердого сыра
- два яйца
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло
- пятьдесят граммов майонеза
Стожки из фарша: как же готовятся
- Кусок свиного филе хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и дважды пропустить через мясорубку. В этом случае фарш будет более нежным.
- Выложить свиной фарш в глубокую емкость, добавить черный молотый перец и соль.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в емкость к фаршу.
- Все хорошо перемешать ложечкой.
- Яйца залить подсоленной водой и отварить вкрутую. Затем сваренные яйца остудить, почистить и пропустить через мелкую фракцию терки.
- Репчатый лук почистить, помыть, просушить и нарезать каждую луковицу на четвертинки. Затем порезать четвертинки тонкими пластинками.
- Противень смазать при помощи специальной кисточки растительным маслом.
- Затем в противень запустить лук.
- Теперь же, смочив руки холодной водой, нужно сформировать котлетки. Нужно брать по столовой ложке фарша, скатать его в шарик, а затем приплюснуть руками. Должна получится толстенькая лепешка из фарша.
- Мясные лепешки аккуратно разложить поверх лука. Если мясо готовить на луковой подушке, то оно пропитается луковым соком и ароматом и получится очень вкусным.
- Картофель почистить, помыть, натереть на мелкой терке. Выложить его в глубокую емкость и посолить. Затем картофель нужно отжать от выделившегося сока.
- Поверх мясных лепешек выложить натертые яйца, а затем – отжатый картофель.
- Сыр натереть на той же терке и выложить поверх картофеля.
- Сверху поверх сыра кондитерским мешочком сделать сеточку из майонеза.
- Блюдо отправить в заранее разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку минут на сорок пять.
Ну вот мы и приготовили на ужин вкуснейшее блюдо – стожки из фарша.
Выложите их на красивую тарелочку и можно подавать к столу.
Стожки из фарша: готов
Аромат стоит обалденный. Все сразу же сбегаются к столу. Хватайте свой кусочек, а то не достанется!
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