Целая гора голубцов из одной куриной грудки

Этот рецепт интересен тем, что вместо классической добавки – риса, используются овсяные хлопья. Получается оригинально и очень вкусно, такое блюдо вам точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 400 г;

куриное филе, 400 г;

лук и морковь по 1 шт;

овсянка, 100 г;

яйцо, 1 шт;

кетчуп или аджика и сметана по 100 г;

вода, 100 мл;

соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Мясо превращаем в фарш и заправляем солью, перцем и специями по вкусу.

Добавляем укроп и петрушку по вкусу.

Совет: можно просто мелко порубить ножом, так получается вкуснее, с ярким вкусом мяса.

Листья капусты распариваем в кипятке: опускаем на 3 – 5 минут в кипяток и вынимаем.

Листья измельчаем блендером, но немного, чтобы кусочки чувствовались.

Смешиваем с тертой морковью, резанным луком, овсяными хлопьями.

Добавляем паприку, соль, перец, специи по вкусу, яйцо.

Оставляем на 20 минут, чтобы хлопья набухли.

Для заливки смешиваем сметану, кетчуп или аджику, воду и рубленую зелень.

Добавляем фарш и вымешиваем до однородности.

Разогреваем растительное масло в сковороде.

Выкладываем по ложке массы и просто обжариваем с двух сторон.

Выкладываем в форму и заливаем соусом.

Накрываем фольгой и запекаем 25 минут при 200 градусах.

При подаче посыпаем зеленью.

Мяса можно добавить по вкусу, а если подливы получается немного, тогда можно взять продукты для соуса в большем объеме.