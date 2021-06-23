Целая гора голубцов из одной куриной грудки

Этот рецепт интересен тем, что вместо классической добавки – риса, используются овсяные хлопья. Получается оригинально и очень вкусно, такое блюдо вам точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста, 400 г;
- куриное филе, 400 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- овсянка, 100 г;
- яйцо, 1 шт;
- кетчуп или аджика и сметана по 100 г;
- вода, 100 мл;
- соль, перец, зелень.
Процесс приготовления
Мясо превращаем в фарш и заправляем солью, перцем и специями по вкусу.
Добавляем укроп и петрушку по вкусу.
Совет: можно просто мелко порубить ножом, так получается вкуснее, с ярким вкусом мяса.
Листья капусты распариваем в кипятке: опускаем на 3 – 5 минут в кипяток и вынимаем.
Листья измельчаем блендером, но немного, чтобы кусочки чувствовались.
Смешиваем с тертой морковью, резанным луком, овсяными хлопьями.
Добавляем паприку, соль, перец, специи по вкусу, яйцо.
Оставляем на 20 минут, чтобы хлопья набухли.
Для заливки смешиваем сметану, кетчуп или аджику, воду и рубленую зелень.
Добавляем фарш и вымешиваем до однородности.
Разогреваем растительное масло в сковороде.
Выкладываем по ложке массы и просто обжариваем с двух сторон.
Выкладываем в форму и заливаем соусом.
Накрываем фольгой и запекаем 25 минут при 200 градусах.
При подаче посыпаем зеленью.
Мяса можно добавить по вкусу, а если подливы получается немного, тогда можно взять продукты для соуса в большем объеме.
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