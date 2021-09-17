Французская галета с персиками. Выпечка, которая тает во рту

Французская галета с персиками — простой, но очень вкусный и нежный пирог, вкус которого запомнится вам надолго.
Французская галета с персиками: ингредиенты
- Мука — 200 гр. (двести грамм)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Яичный желток — 1 шт. (одна штука)
- Ледяная вода — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Кукурузный крахмал — 2 гр. (два грамма)
- Персик — 2-3 шт. (две-три штуки)
- Ванилин — 4 гр. (четыре грамма)
- Соль — одна щепотка)
- Сахарная пудра — для посыпки
Пошаговое приготовление:
- В миску всыпьте просеянную муку, натёртое на тёрке сливочное масло добавьте к муке и разотрите массу в крошку.
- Добавьте сахар, ванилин, щепотку соли, один желток и залейте ингредиенты ледяной водой. Теперь приступайте к замешиванию теста. Сперва всё перемешайте ложкой, а потом замесите тесто руками, упакуйте в целлофановый пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.
- Подготовьте начинку: разрежьте персики пополам, выньте косточку и нарежьре тонкими дольками.
- Тесто раскатайте прямо на пергаментной бумаге толщиной 3-4 мм. и диаметром 30 см.
- Переложите на противень, отступите на 3-4 см. и середину посыпьте крахмалом. Выложите в центр персики, свободный край теста заверните кверху.
- Посыпьте фрукты сахаром и отправьте на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Сверху остывшую галету посыпьте сахарной пудрой.
Французская галета с персиками — просто и изысканно
Пеките на здоровье!
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