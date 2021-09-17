Французская галета с персиками. Выпечка, которая тает во рту

Французская галета с персиками — простой, но очень вкусный и нежный пирог, вкус которого запомнится вам надолго.

Французская галета с персиками: ингредиенты

Мука — 200 гр. (двести грамм) Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм) Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм) Яичный желток — 1 шт. (одна штука) Ледяная вода — 50 гр. (пятьдесят грамм) Кукурузный крахмал — 2 гр. (два грамма) Персик — 2-3 шт. (две-три штуки) Ванилин — 4 гр. (четыре грамма) Соль — одна щепотка) Сахарная пудра — для посыпки

Пошаговое приготовление:

В миску всыпьте просеянную муку, натёртое на тёрке сливочное масло добавьте к муке и разотрите массу в крошку.

Добавьте сахар, ванилин, щепотку соли, один желток и залейте ингредиенты ледяной водой. Теперь приступайте к замешиванию теста. Сперва всё перемешайте ложкой, а потом замесите тесто руками, упакуйте в целлофановый пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.

Подготовьте начинку: разрежьте персики пополам, выньте косточку и нарежьре тонкими дольками.

Тесто раскатайте прямо на пергаментной бумаге толщиной 3-4 мм. и диаметром 30 см.

Переложите на противень, отступите на 3-4 см. и середину посыпьте крахмалом. Выложите в центр персики, свободный край теста заверните кверху.

Посыпьте фрукты сахаром и отправьте на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Сверху остывшую галету посыпьте сахарной пудрой.

Французская галета с персиками — просто и изысканно

Пеките на здоровье!