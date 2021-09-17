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Французская галета с персиками. Выпечка, которая тает во рту

Французская галета с персиками — простой, но очень вкусный и нежный пирог, вкус которого запомнится вам надолго.

Французская галета с персиками: ингредиенты

Французская галета с персиками

  1. Мука — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  3. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  4. Яичный желток — 1 шт. (одна штука)
  5. Ледяная вода — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Кукурузный крахмал — 2 гр. (два грамма)
  7. Персик — 2-3 шт. (две-три штуки)
  8. Ванилин — 4 гр. (четыре грамма)
  9. Соль — одна щепотка)
  10. Сахарная пудра — для посыпки

Пошаговое приготовление:

  • В миску всыпьте просеянную муку, натёртое на тёрке сливочное масло добавьте к муке и разотрите массу в крошку.
  • Добавьте сахар, ванилин, щепотку соли, один желток и залейте ингредиенты ледяной водой. Теперь приступайте к замешиванию теста. Сперва всё перемешайте ложкой, а потом замесите тесто руками, упакуйте в целлофановый пакет и отправьте в холодильник на 30 минут.
  • Подготовьте начинку: разрежьте персики пополам, выньте косточку и нарежьре тонкими дольками.
  • Тесто раскатайте прямо на пергаментной бумаге толщиной 3-4 мм. и диаметром 30 см.
  • Переложите на противень, отступите на 3-4 см. и середину посыпьте крахмалом. Выложите в центр персики, свободный край теста заверните кверху.
  • Посыпьте фрукты сахаром и отправьте на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Сверху остывшую галету посыпьте сахарной пудрой.

Французская галета с персиками — просто и изысканно

Французская галета с персиками. Выпечка, которая тает во рту 4

Пеките на здоровье!

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