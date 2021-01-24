Творожные пончики в масле: это лакомство напомнит вам детство

Творожные пончики в масле напомнят вам вкус детства! Так готовили наши бабушки! Продукты все бюджетные, доступные. От этого лакомства все будут в восторге!
Творожные пончики в масле: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 300 (триста) гр – творога
- 2 (две) шт – яиц
- 5 (пять) ст. ложек – сахара
- ½ ч. ложки – соды
- ½ ч. ложки – соли
- Ванилин, сахарная пудра
- 1 (одна) ч. ложка – 9% уксуса
- Масло растительное на жарку
Рецепт творожных пончиков в масле:
- В глубокой посуде соедините яйца и сахар
- Перемешайте
- Далее туда добавьте творог, и при помощи блендера измельчите до однородного состояния. Положите соль и ванилин
- Соду погасите уксусом и добавьте ее в нашу массу
- Перемешайте все
- Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Сформируйте из него колбаски
- И разрежьте на равные кусочки
- Каждый кусочек скатайте в шарик, размером грецкого ореха
- В кастрюле разогрейте растительное масло
- И обжаривайте пончики до румяного цвета
- Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой
Скорее спешите полакомиться творожными пончиками в масле!
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