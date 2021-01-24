Творожные пончики в масле: это лакомство напомнит вам детство

Творожные пончики в масле напомнят вам вкус детства! Так готовили наши бабушки! Продукты все бюджетные, доступные. От этого лакомства все будут в восторге!

Творожные пончики в масле: ингредиенты

250 (двести пятьдесят) гр – муки 300 (триста) гр – творога 2 (две) шт – яиц 5 (пять) ст. ложек – сахара ½ ч. ложки – соды ½ ч. ложки – соли Ванилин, сахарная пудра 1 (одна) ч. ложка – 9% уксуса Масло растительное на жарку

Рецепт творожных пончиков в масле:

В глубокой посуде соедините яйца и сахар

Перемешайте

Далее туда добавьте творог, и при помощи блендера измельчите до однородного состояния. Положите соль и ванилин

Соду погасите уксусом и добавьте ее в нашу массу

Перемешайте все

Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Сформируйте из него колбаски

И разрежьте на равные кусочки

Каждый кусочек скатайте в шарик, размером грецкого ореха

В кастрюле разогрейте растительное масло

И обжаривайте пончики до румяного цвета

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой

Скорее спешите полакомиться творожными пончиками в масле!