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Творожные пончики в масле: это лакомство напомнит вам детство

Творожные пончики в масле напомнят вам вкус детства! Так готовили наши бабушки! Продукты все бюджетные, доступные. От этого лакомства все будут в восторге!

Творожные пончики в масле: ингредиенты

Творожные пончики в масле

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  2. 300 (триста) гр – творога
  3. 2 (две) шт – яиц
  4. 5 (пять) ст. ложек – сахара
  5. ½ ч. ложки – соды
  6. ½ ч. ложки – соли
  7. Ванилин, сахарная пудра
  8. 1 (одна) ч. ложка – 9% уксуса
  9. Масло растительное на жарку

Рецепт творожных пончиков в масле:

Творожные пончики в масле

  • В глубокой посуде соедините яйца и сахар
  • Перемешайте
  • Далее туда добавьте творог, и при помощи блендера измельчите до однородного состояния. Положите соль и ванилин
  • Соду погасите уксусом и добавьте ее в нашу массу
  • Перемешайте все
  • Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто. Сформируйте из него колбаски
  • И разрежьте на равные кусочки
  • Каждый кусочек скатайте в шарик, размером грецкого ореха
  • В кастрюле разогрейте растительное масло
  • И обжаривайте пончики до румяного цвета
  • Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой

Скорее спешите полакомиться творожными пончиками в масле!

Творожные пончики в масле

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