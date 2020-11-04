5 ошибок, которые вы совершаете в супермаркетах

Вот мой топ-5 основных ошибок покупателя.

Покупаем яйца во вспененной упаковке, а не в картонной. Целлюлозу подвергается повторной переработке, поэтому она более экологична. Даже если вы сами ничего интересного не придумаете с такой тарой (к примеру, сделать папьемаше), есть компании, которые перерабатывают тару.

Молок берем не в пластике, а в тетрапаке. Обе эти тары подвергаются вторичной переработке, но последняя боле экологична, т.к. состоит из компонентов(пластик, бумага и полиалюминия), которые быстро отделяются друг от друга.

Мягкие упаковки – дой-паки не берем. Майонезы кетчупы, шоколадные пасты и многое другое, сегодня продается в мягких пакетах с закручивающимися крышками. Не стоит это делать. Да, другая тара более дорогая, но она и поддается переработке, а дой-пак нет.

Покупаем на развес, а не в упаковке. Мусора и так везде хватает, зачем еще добавлять его упаковками от того, что вы можете купить и упаковать в бумажный пакет.

Не берем полиэтиленовые пакеты. Ну если вам нужно купить один лимон, зачем паковать его в пакет и потом выбрасывать его в мусор, тем самым загрязняя окружающую среду? Просто налепите ценник на овощ или фрукт и носите с собой многоразовые пакеты.

И самое главное – пора понять, что мусор нужно сортировать, наша природа и так уже не может справляться с той грязью и мусором, что мы выбрасываем.