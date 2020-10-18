Французские тосты: лёгкий рецепт для детей и их родителей

Французские тосты для любителей сладкого! Рецепт простой, но очень необычный. Такое угощение придется по душе как детям, так и взрослым!
Французские тосты: ингредиенты
- 2 (две) ст. ложки – меда
- 3 (три) шт – бананов
- 100 (сто) гр – хлеба
- 1 (один) ст – молока
- 4 (четыре) шт – яиц
- 5 (пять) гр – сахарной пудры
- 20 (двадцать) гр – сливочного масла
Французские тосты: рецепт
- Сначала займемся начинкой. Бананы нарежьте тонкими кружочками
- Орехи крупно нарежьте. Можете брать арахис или грецкие. Смотрите по вкусу
- Ингредиенты смешайте с медом
- Распределите смесь поровну на двух ломтиках хлеба
- Поставьте сковороду разогреваться, а тем временем приготовим смесь из яиц
- Смешайте яйца с молоком и взбейте. Обмокните в смеси бутерброды. Хлеб должен пропитаться
- Растопите кусочек масла на сковороде. Обжарьте бутерброд с двух сторон минуты по три. Потом присыпьте сахарной пудрой
Французские тосты готовы!
Подавать тосты следует со взбитыми сливками. А также можно с домашним йогуртом. На здоровье.
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