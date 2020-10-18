Французские тосты: лёгкий рецепт для детей и их родителей

Французские тосты для любителей сладкого! Рецепт простой, но очень необычный. Такое угощение придется по душе как детям, так и взрослым!

Французские тосты: ингредиенты

2 (две) ст. ложки – меда 3 (три) шт – бананов 100 (сто) гр – хлеба 1 (один) ст – молока 4 (четыре) шт – яиц 5 (пять) гр – сахарной пудры 20 (двадцать) гр – сливочного масла

Французские тосты: рецепт

Сначала займемся начинкой. Бананы нарежьте тонкими кружочками

Орехи крупно нарежьте. Можете брать арахис или грецкие. Смотрите по вкусу

Ингредиенты смешайте с медом

Распределите смесь поровну на двух ломтиках хлеба

Поставьте сковороду разогреваться, а тем временем приготовим смесь из яиц

Смешайте яйца с молоком и взбейте. Обмокните в смеси бутерброды. Хлеб должен пропитаться

Растопите кусочек масла на сковороде. Обжарьте бутерброд с двух сторон минуты по три. Потом присыпьте сахарной пудрой

Французские тосты готовы!

Подавать тосты следует со взбитыми сливками. А также можно с домашним йогуртом. На здоровье.