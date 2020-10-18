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Французские тосты: лёгкий рецепт для детей и их родителей

Французские тосты для любителей сладкого! Рецепт простой, но очень необычный. Такое угощение придется по душе как детям, так и взрослым!

Французские тосты: ингредиенты

Французские тосты

  1. 2 (две) ст. ложки – меда
  2. 3 (три) шт – бананов
  3. 100 (сто) гр – хлеба
  4. 1 (один) ст – молока
  5. 4 (четыре) шт – яиц
  6. 5 (пять) гр – сахарной пудры
  7. 20 (двадцать) гр – сливочного масла

Французские тосты: рецепт

Французские тосты

  • Сначала займемся начинкой. Бананы нарежьте тонкими кружочками
  • Орехи крупно нарежьте. Можете брать арахис или грецкие. Смотрите по вкусу
  • Ингредиенты смешайте с медом
  • Распределите смесь поровну на двух ломтиках хлеба
  • Поставьте сковороду разогреваться, а тем временем приготовим смесь из яиц
  • Смешайте яйца с молоком и взбейте. Обмокните в смеси бутерброды. Хлеб должен пропитаться
  • Растопите кусочек масла на сковороде. Обжарьте бутерброд с двух сторон минуты по три. Потом присыпьте сахарной пудрой

Французские тосты готовы!

Французские тосты

Подавать тосты следует со взбитыми сливками. А также можно с домашним йогуртом. На здоровье.

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