Больше не трачу силы и не стираю кухонные полотенца. Узнала способ, как сделать их чистыми за 1.5 минут, делюсь секретом

С появлением в нашей жизни самой разной бытовой техники, можно очень просто и быстро справляться с самыми разными задачами, на решение которых, ранее уходили часы.

Мои кухонные полотенца, как и у всех хозяек, все равно покрываются пятнами, как бы я не старалась за ними следить. Но на то это и есть кухонные полотенца, иначе здесь никак.

Чтобы вернуть им чистый, первозданный вид, я раньше их и вываривала, и замачивала в разных отбеливателях и стирала а с горчицей и солью. Еще пробовала разные варианты, которыми так щедро делятся в сети и каждый гарантирует результат. На практике, все эти результаты не такие, как ожидается.

Этот способ мне посоветовала подруга, которая уже его испытала и поэтому решилась мне его рекомендовать: после всяческих опытов, я теперь слишком эмоционально реагирую на всяческие лайфхаки.

Но в этот раз, я сама подумала головой и поняла, что результат будет отличный.

Смачиваем полотенце и натираем его хозяйственным мылом или отбеливающим мылом.

Укладываем в пакет, не завязывая отправляем в микроволновую печь и ставим 1.5 – 3 минуты на высокую мощность. Время зависит от степени загрязненности ткани.

Вынимаем из печи при помощи щипцов – будет все очень горячее, остужаем и простирываем в теплой воде, чтобы вышло все мыло, а потом в холодной.

Сами увидите, какой результат и я думаю, что больше не будете экспериментировать, а станете пользоваться этим способом.