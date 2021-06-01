Творожное печенье с яблоками: так готовит моя мама, теперь уже и я. Делюсь рецептом

Очень мягкое и ароматное печенье, выглядит аппетитно и красиво, можно сделать такие десерты на детский праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 200 г;
- мука, 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, 70 г;
- масло растительное. 7 ст.л;
- разрыхлитель, 10 г;
- ванилин по вкусу;
- яблоки, 4 шт;
- сок лимонный;
- сахар, 2 ст.л;
- масло сливочное, 30 г.
Процесс приготовления
Творог перетираем с сахаром и яйцом, солью щепоткой, ванилином и вливаем растительное масло. Перемешиваем до однородности.
Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу, вымешивая мягкое и податливое тесто.
Укладываем тесто в пакет и отправляем охладиться в холодильник.
Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком и смешиваем с сахаром. Тушим на небольшом огне до мягкости.
Тесто делим на 4 части и каждую раскатываем в пласт.
Разрезаем его на квадратики и выкладываем начинку, защипываем края так, чтобы получились рулетики.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.
Запекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.
По желанию, остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой или смешиваем пудру с корицей. К яблокам можно добавить грецкие орехи, будет еще вкуснее.
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