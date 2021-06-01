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Творожное печенье с яблоками: так готовит моя мама, теперь уже и я. Делюсь рецептом

Очень мягкое и ароматное печенье, выглядит аппетитно и красиво, можно сделать такие десерты на детский праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 200 г;
  • мука, 200 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • сахар, 70 г;
  • масло растительное. 7 ст.л;
  • разрыхлитель, 10 г;
  • ванилин по вкусу;
  • яблоки, 4 шт;
  • сок лимонный;
  • сахар, 2 ст.л;
  • масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Творог перетираем с сахаром и яйцом, солью щепоткой, ванилином и вливаем растительное масло. Перемешиваем до однородности.

Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу, вымешивая мягкое и податливое тесто.

Творожное печенье с яблоками: так готовит моя мама, теперь уже и я. Делюсь рецептом

Укладываем тесто в пакет и отправляем охладиться в холодильник.

Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком и смешиваем с сахаром. Тушим на небольшом огне до мягкости.

Творожное печенье с яблоками: так готовит моя мама, теперь уже и я. Делюсь рецептом

Тесто делим на 4 части и каждую раскатываем в пласт.

Разрезаем его на квадратики и выкладываем начинку, защипываем края  так, чтобы получились рулетики.

Творожное печенье с яблоками: так готовит моя мама, теперь уже и я. Делюсь рецептом

Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.

По желанию, остывшее печенье посыпаем сахарной пудрой или смешиваем пудру с корицей. К яблокам можно добавить грецкие орехи, будет еще вкуснее.

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