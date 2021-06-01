Творожное печенье с яблоками: так готовит моя мама, теперь уже и я. Делюсь рецептом

Очень мягкое и ароматное печенье, выглядит аппетитно и красиво, можно сделать такие десерты на детский праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 200 г;

мука, 200 г;

яйцо, 1 шт;

сахар, 70 г;

масло растительное. 7 ст.л;

разрыхлитель, 10 г;

ванилин по вкусу;

яблоки, 4 шт;

сок лимонный;

сахар, 2 ст.л;

масло сливочное, 30 г.

Процесс приготовления

Творог перетираем с сахаром и яйцом, солью щепоткой, ванилином и вливаем растительное масло. Перемешиваем до однородности.

Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и частями вводим в массу, вымешивая мягкое и податливое тесто.

Укладываем тесто в пакет и отправляем охладиться в холодильник.

Яблоки чистим от кожуры и трем на крупной терке, сбрызгиваем лимонным соком и смешиваем с сахаром. Тушим на небольшом огне до мягкости.

Тесто делим на 4 части и каждую раскатываем в пласт.

Разрезаем его на квадратики и выкладываем начинку, защипываем края так, чтобы получились рулетики.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем печенье.

Запекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.