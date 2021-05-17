Хумус из нута. Оригинальная, полезная и вкусная закуска

Хумус из нута — оригинальное блюдо, которым можно смело угощать родных и друзей.
Хумус из нута: ингредиенты
- Кунжут – 7 ст. л. (семь столовых ложек)
- Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Нут – 1,5 ст. (полтора стакана)
- Оливковое масло – 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Сок лимона – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Чеснок – 3-4 з. (три-четыре зубчика)
- Укроп – по вкусу
- Смесь итальянских трав – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Предварительно замочите нут на 3 часа или дольше.
- После варите нут без соли примерно час, готовность определите вилкой – если разламывается, значит готов.
- Высушите кунжут на сухой сковороде 3,5 часа. Не нужно обжаривать слишком долго, чтобы не появился горький вкус.
- Кунжут залейте соком лимона, введите измельчённый чеснок, все специи и измельчённый укроп. Употребите половину специй, а остальные добавите к нуту.
- Затем добавьте оливковое масло, кунжут, соль, перебейте блендером, пока не получится масляный соус.
- Нут взбейте блендером, отвар от него необходимо слить отдельно, чтобы употребить в разбавке.
- Посолите и добавьте другие приправы, которые остались.
- Влейте 3 ложки уксуса к нуту, взбейте блендером, пока не получите однородную массу без крупинок.
- С помощью отвара регулируйте густоту хумуса.
- Разложите нут порционно, сформируйте лепёшку, вилкой сделайте полоски и полейте маслом. Сверху можете присыпать кунжутом и паприкой.
Хумус из нута — полезное и вкусное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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