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Торт на кефире Фантазия. Нежное лакомство на заварном креме

Торт на кефире Фантазия получится невероятно нежным и вкусным.

Торт на кефире Фантазия: ингредиенты

Торт на кефире Фантазия

Тесто:

  1. Кефир — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
  2. Мука — 240 гр. (двести сорок грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  5. Какао — 30 гр. (тридцать грамм)
  6. Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Растительное масло — 30 гр. (тридцать грамм)

Крем:

  1. Мука — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  2. Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  3. Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Ванилин — 10 гр. (десять грамм)

Пошаговое приготовление:

  1. Смешайте кефир с содой, оставьте на две минуты, затем добавьте яйца, сахар, растительное масло и перемешайте.
  2. Всыпьте в массу просеянную муку, перемешайте до однородности, затем добавьте какао.
  3. Застелите форму для выпекания пергаментом и вылейте тесто.
  4. Выпекайте 30-35 минут при 180 градусах.
  5. Приготовьте крем: смешайте сахар с ванилином, мукой и яйцами, венчиком перемешайте и добавьте половину молока. Поставьте на огонь, прогрейте и добавьте вторую часть молока. Варите, постоянно помешивая, до кипения не доводите.
  6. Выложите в крем размягчённое сливочное масло и оставьте остужаться.
  7. У коржа срежьте верхнюю шапочку, сам корж разрежьте на де части.
  8. Сформируйте торт, коржи смажьте кремом, обмажьте с боков. Верхнюю часть измельчите блендером и посыпьте торт крошкой.

 Торт на кефире Фантазия — простой и быстрый.

Торт на кефире Фантазия. Нежное лакомство на заварном креме 4

Приятного аппетита!

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