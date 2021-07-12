Торт на кефире Фантазия. Нежное лакомство на заварном креме

Торт на кефире Фантазия получится невероятно нежным и вкусным.
Торт на кефире Фантазия: ингредиенты
Тесто:
- Кефир — 280 гр. (двести восемьдесят грамм)
- Мука — 240 гр. (двести сорок грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Какао — 30 гр. (тридцать грамм)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Растительное масло — 30 гр. (тридцать грамм)
Крем:
- Мука — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Сахар — 180 гр. (сто восемьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сливочное масло — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
Пошаговое приготовление:
- Смешайте кефир с содой, оставьте на две минуты, затем добавьте яйца, сахар, растительное масло и перемешайте.
- Всыпьте в массу просеянную муку, перемешайте до однородности, затем добавьте какао.
- Застелите форму для выпекания пергаментом и вылейте тесто.
- Выпекайте 30-35 минут при 180 градусах.
- Приготовьте крем: смешайте сахар с ванилином, мукой и яйцами, венчиком перемешайте и добавьте половину молока. Поставьте на огонь, прогрейте и добавьте вторую часть молока. Варите, постоянно помешивая, до кипения не доводите.
- Выложите в крем размягчённое сливочное масло и оставьте остужаться.
- У коржа срежьте верхнюю шапочку, сам корж разрежьте на де части.
- Сформируйте торт, коржи смажьте кремом, обмажьте с боков. Верхнюю часть измельчите блендером и посыпьте торт крошкой.
Торт на кефире Фантазия — простой и быстрый.
Приятного аппетита!
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